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  4. SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için müzakere dönemi! 5-11 Haziran arasında ilk rakamlar masaya geliyor: Pazarlık 10.500 liradan başlayacak…

SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için müzakere dönemi! 5-11 Haziran arasında ilk rakamlar masaya geliyor: Pazarlık 10.500 liradan başlayacak…

03.06.2023 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlarca çalışan bu soruya yanıt ararken en kritik aya girildi. Yeni asgari ücret için süreç 5 Haziran’daki Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından resmen başlayacak. 11 Haziran’a kadar ilk toplantısını yapması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücret brüt net zamlı rakamlarını belirlemek için 1 aylık maratona girecek. Refah payı ile masada 3 seçenek bulunurken pazarlıkların ise 10.500 liradan başlayacağı öğrenildi.

SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için müzakere dönemi! 5-11 Haziran arasında ilk rakamlar masaya geliyor: Pazarlık 10.500 liradan başlayacak…

Son dakika haberleri… Yeni asgari ücret için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim Çalışme ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, hem enflasyon farkı hem de refah payı ile toplumun her kesiminin alım gücünün artırılması yönünde talimat vermişti. Bu akşam kurulması beklenen Yeni Kabine'nin ilk atacağı adımlardan biri asgari ücret 2023 ara zammı için olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun takvimi ise önümüzdeki hafta netleşiyor.

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ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İLK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Yeni Kabine'nin belli olması sonrası 5-11 Haziran'da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması bekleniyor. Komisyon hükümetin çağrısıyla toplanacak. Komisyon 5'er kişilik ekipler şeklide toplamda 15 kişi olacak şekilde işçi, işveren ve hükümetten oluşuyor. Karar oy çokluğu ile alınabiliyor. Toplamda 3 veya 4 toplantı sonrası yeni rakam belli olacak.

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Sabah’tan Mete Dirice’nin haberine göre, Haziran ayı içerisinde her tarafın bir kez ev sahipliği yapacağı ve her hafta bir toplantı ile bir rakamda uzlaşılması bekleniyor. Burada işçi tarafını temsilen TÜRK-İş, işveren tarafını temsilen TİSK ve hükümeti temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı masada bulunacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, Mart ayından bu yana esnaftan, mikro-KOBİ işletmelerine ve büyük işletmelere kadar saha çalışmalarını gerçekleştiriyor. Burada ortaya konacak rakamlar komisyonda yeni ücretin belirlenmesi için kritik bir veri olacak.

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MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANIYOR

4 aylık enflasyon rakamları yüzde 15,21 olarak hesaplandı. TÜİK, 5 Haziran tarihinde Mayıs ayı enflasyon rakamlarını duyuracak ve 5 aylık enflasyon oranı kesinleşecek. Bu rakam Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun önünde önemli bir kıstas olacak. Merkez Bankası ve diğer ekonomistlerin beklentilerine göre hesaplanan rakamlar 6 aylık enflasyonun yüzde 20-23 bandında gerçekleşebileceğini ortaya koydu. Asgari ücret zammı bu zam oranının üzerinde olacak.

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PAZARLIKLAR 10.500 LİRADAN BAŞLAYACAK

Şu anda asgari ücret 406 dolar bandında bulunuyor. Pazarlıkların Çalışma ve Sosyal Güvenlikn Bakanı Vedat Bilgin’in de dile getirdiği gibi 500 dolar bandında yani yaklaşık 10.500 TL civarında başlaması bekleniyor.

İŞÇİ VE İŞVERENİN ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ

Asgari ücret tespit edilirken, işçi tarafını temsilen TÜRK-İş talep ettiği rakamı, TİSK verebileceği rakamı belirtecek. Taraflar ellerindeki verileri masaya yatıracak. Yeni dönemin anahtarı sosyal devlet anlayışının güçlendiği ve milli gelir artışlarının tabana yayılması olacak.

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ASGARİ ÜCRETTE ZAM FORMÜLLERİ

Burada 500 dolarlık bir alım gücü kritik bir alt sınır olarak dikkat çekiyor. Yeni asgari ücretin bir refah payı ile belirlenmesi ve yüzde 20-23 6 aylık beklenen enflasyon rakamları dikkate alındığında yüzde 30-35-40 zam formülü ortaya çıktı.

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Refah payı ile dikkate aldığımızda asgari ücret zammı için birinci seçenek olarak yüzde yüzde 30 zam formülü ortaya çıktı. Asgari ücrete temmuz ayında yüzde 30 zam yapılması durumunda net ücret 11.058 TL brüt ücret ise 13.010 TL olacak. Asgari ücrete Temmuz ayında yüzde 35 zam yapılması durumunda net ücret 11.475 TL brüt ücret ise 13.500 TL olacak. Asgari ücrete Temmuz ayında yüzde 40 zam yapılması durumunda net ücret 11.909 TL brüt ücret ise 14.010 TL olacak.

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