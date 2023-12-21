SON DAKİKA: Asgari ücret zammı öncesi dikkat çeken sözler! Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ‘Buna şiddetle karşıyız” dedi: Bağ-Kur erken emeklilik düzenlemesi için Erdoğan’ı işaret etti

Son dakika haberi… Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat Habertürk TV yayınında Gazeteci Fevzi Çakır’ın sorularını yanıtladı. 2024 asgari ücret zammı için ‘herkesi memnun edecek rakam’ mesajı veren Bakan Bolat, Bağ-Kur’luların erken emekliliğinin önünü açacak prim gün sayısının tıpkı SSK’lılar gibi 9000 gün değil de 7200 günden hesaplanmasına ilişkin son durumu da aktardı.

“HEM İŞVEREN HEM DE İŞÇİ MEMNUN OLACAK”

Azerbaycan’ın Bakü şehrinde, milyonların beklediği asgari ücret zammı için önemli açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, ücret zamları öncesi fiyat arttıranların fırsatçılık yaptığını kaydetti. Yeni asgari ücret rakamının hem çalışanları hem de işverenleri memnun edecek noktada belirleneceğini dile getiren Bakan Bolat, “Bakanlıklarımız ve Cumhurbaşkanımızın koordinasyonuyla bu iş neticelendirilecek” ifadelerini kullandı.

“ÜCRET ARTIŞINI DUYAR DUYMAZ ZAMMA YELTENMEK FIRSATÇILIKTIR”

“Herhangi bir ücret artışının adını duyar duymaz zamma yeltenmek fırsatçılıktır” diyen Bakan Bolat, “Buna şiddetle karşıyız. Ticaret dünyasının da bu noktayı dikkate alması lazım. Bizim sektörel denetlemeler yapma görevimiz var ve bunları yapıyoruz. Otomotivde, tekstilde, gıda ürünlerinde diğer bakanlıklarımızla koordineli olarak çalışıyor ve bu denetlemeleri yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

FAHİŞ FİYATA GEÇİT VERİLMEYECEK

Geçtiğimiz gün kafe ve restoranlar için alınan kararı anımsatan Bakan Bolat, “İki gün önce lokanta, kafe ve restoranlarda da keyfi fiyatları engellemek için fiyatların ve menülerin kapıların önünde net bir şekilde gösterilmesi gerekliliğini getirdik. Daha sonrasında kavgalar olmaması için. 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek bu düzenlemeye tüketicilerimizde de olumlu bir dönüş var. Denetlemelerimiz devam edecek. Gramaj oyunlarıyla fiyatlarda oynanma konusunda bakanlıklar arasında bir çalışma yapılıyor standartlar sağlamak için. Özellikle haksız fiyatlama konularındaki tanımlamaları gerçekleştirdik. Üreticiler ve tedarikçilere yapılacak ödemelerin geciktirilmemesi konusunda bozulabilir ürünlerde ödemelerin 30 güne diğer ürünlerde 40 güne çekilmesini sağladık” diye konuştu.

“ZAMAN ZAMAN AYARLAMA YAPILABİLİR AMA FAHİŞ FİYATIN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ”

Bakan Bolat sözlerini şöyle sürdürdü:

“Maliyetler noktasında insanların zaman zaman ayarlama yapması söz konusu olabilir ancak bizim amacımız faiş fiyatların önüne geçmek, aldatıcı reklamlarla tüketicinin aldatılması, sağlığa zararlı ürünlerin satışının önüne geçmek gibi yöntemler uyguluyoruz. Denetimlerimiz ve cezalarımız sürüyor.”

BAĞ-KUR PRİM EŞİTLEMESİ İÇİN ERDOĞAN’I İŞARET ETTİ

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bağ-Kur’lu 1 milyon küçük esnafın prim gün sayısının 9000 günden 7200 güne düşürüleceğini açıklamıştı. Böylece Bağ-Kur’lu ile SSK’lı arasındaki fark ortadan kalkacak ve kapsam genişletilmez ise ilk etapta 1 milyon kişi için 5 yıl erken emekli olma fırsatı doğacak.

Bu konuda henüz resmi bir adım atılmasa da, Bağ-Kur sigorta prim gün sayısı sözünün tutulacağını belirten Bakan Bolat, "Cumhurbaşkanımız siyasette olduğu süre boyunca verdiği her sözü yerine getirdi. Daha önce verdiğimiz tüm sözleri yerine getirdik. Mali açıdan esnafımıza çok uygun finansman desteği sağladık. Toplam 452 milyar TL, yalnızca 2023’te 136 milyar TL destek sağladık. Asgari ücret vergi kapsamı dışında bırakıldı. Sigorta prim gün sayısı konusunda da seçim öncesi verilen söz bakidir. Bu söz de zamanı geldiğinde yerine getirilecektir" dedi.







