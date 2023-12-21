FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA: Asgari ücret zammı öncesi dikkat çeken sözler! Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ‘Buna şiddetle karşıyız” dedi: Bağ-Kur erken emeklilik düzenlemesi için Erdoğan’ı işaret etti

SON DAKİKA: Asgari ücret zammı öncesi dikkat çeken sözler! Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ‘Buna şiddetle karşıyız” dedi: Bağ-Kur erken emeklilik düzenlemesi için Erdoğan’ı işaret etti

21.12.2023 15:51 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca çalışan Asgari ücret 3. Toplantı tarihini merakla beklerken Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan son dakika açıklaması geldi. Bakan Bolat herkesin memnun olacağı bir asgari ücret rakamında uzlaşılacağına inandığını belirtti. 2024 asgari ücret zammı öncesinde ürünlere yapılan zamları ‘fırsatçılık’ olarak değerlendirdi ve ‘bunu kesinlikle kabul etmiyoruz’ dedi. Ayrıca Bağ-Kur erken emeklilik düzenlemesi bekleyenler için de tarihe ilişkin ipucu verdi.

SON DAKİKA: Asgari ücret zammı öncesi dikkat çeken sözler! Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ‘Buna şiddetle karşıyız” dedi: Bağ-Kur erken emeklilik düzenlemesi için Erdoğan’ı işaret etti

Son dakika haberi… Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat Habertürk TV yayınında Gazeteci Fevzi Çakır’ın sorularını yanıtladı. 2024 asgari ücret zammı için ‘herkesi memnun edecek rakam’ mesajı veren Bakan Bolat, Bağ-Kur’luların erken emekliliğinin önünü açacak prim gün sayısının tıpkı SSK’lılar gibi 9000 gün değil de 7200 günden hesaplanmasına ilişkin son durumu da aktardı.

AA-20231220-33236129-33236126-TICARET_BAKANI_BOLAT_TURKIYE_VE_AZERBAYCAN_BOLGEDE_COK_GUCLU_BIR_ITTIFAKI_TEMSIL_EDIYOR

“HEM İŞVEREN HEM DE İŞÇİ MEMNUN OLACAK”

Azerbaycan’ın Bakü şehrinde, milyonların beklediği asgari ücret zammı için önemli açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, ücret zamları öncesi fiyat arttıranların fırsatçılık yaptığını kaydetti. Yeni asgari ücret rakamının hem çalışanları hem de işverenleri memnun edecek noktada belirleneceğini dile getiren Bakan Bolat, “Bakanlıklarımız ve Cumhurbaşkanımızın koordinasyonuyla bu iş neticelendirilecek” ifadelerini kullandı.

iStock-1518829821

“ÜCRET ARTIŞINI DUYAR DUYMAZ ZAMMA YELTENMEK FIRSATÇILIKTIR”

“Herhangi bir ücret artışının adını duyar duymaz zamma yeltenmek fırsatçılıktır” diyen Bakan Bolat, “Buna şiddetle karşıyız. Ticaret dünyasının da bu noktayı dikkate alması lazım. Bizim sektörel denetlemeler yapma görevimiz var ve bunları yapıyoruz. Otomotivde, tekstilde, gıda ürünlerinde diğer bakanlıklarımızla koordineli olarak çalışıyor ve bu denetlemeleri yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

iStock-1391110804

FAHİŞ FİYATA GEÇİT VERİLMEYECEK

Geçtiğimiz gün kafe ve restoranlar için alınan kararı anımsatan Bakan Bolat, “İki gün önce lokanta, kafe ve restoranlarda da keyfi fiyatları engellemek için fiyatların ve menülerin kapıların önünde net bir şekilde gösterilmesi gerekliliğini getirdik. Daha sonrasında kavgalar olmaması için. 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek bu düzenlemeye tüketicilerimizde de olumlu bir dönüş var. Denetlemelerimiz devam edecek. Gramaj oyunlarıyla fiyatlarda oynanma konusunda bakanlıklar arasında bir çalışma yapılıyor standartlar sağlamak için. Özellikle haksız fiyatlama konularındaki tanımlamaları gerçekleştirdik. Üreticiler ve tedarikçilere yapılacak ödemelerin geciktirilmemesi konusunda bozulabilir ürünlerde ödemelerin 30 güne diğer ürünlerde 40 güne çekilmesini sağladık” diye konuştu.

iStock-1503650238

“ZAMAN ZAMAN AYARLAMA YAPILABİLİR AMA FAHİŞ FİYATIN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ”

Bakan Bolat sözlerini şöyle sürdürdü:

“Maliyetler noktasında insanların zaman zaman ayarlama yapması söz konusu olabilir ancak bizim amacımız faiş fiyatların önüne geçmek, aldatıcı reklamlarla tüketicinin aldatılması, sağlığa zararlı ürünlerin satışının önüne geçmek gibi yöntemler uyguluyoruz. Denetimlerimiz ve cezalarımız sürüyor.”

TÜRK LİRASI (282)

BAĞ-KUR PRİM EŞİTLEMESİ İÇİN ERDOĞAN’I İŞARET ETTİ

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bağ-Kur’lu 1 milyon küçük esnafın prim gün sayısının 9000 günden 7200 güne düşürüleceğini açıklamıştı. Böylece Bağ-Kur’lu ile SSK’lı arasındaki fark ortadan kalkacak ve kapsam genişletilmez ise ilk etapta 1 milyon kişi için 5 yıl erken emekli olma fırsatı doğacak.
Bu konuda henüz resmi bir adım atılmasa da, Bağ-Kur sigorta prim gün sayısı sözünün tutulacağını belirten Bakan Bolat, "Cumhurbaşkanımız siyasette olduğu süre boyunca verdiği her sözü yerine getirdi. Daha önce verdiğimiz tüm sözleri yerine getirdik. Mali açıdan esnafımıza çok uygun finansman desteği sağladık. Toplam 452 milyar TL, yalnızca 2023’te 136 milyar TL destek sağladık. Asgari ücret vergi kapsamı dışında bırakıldı. Sigorta prim gün sayısı konusunda da seçim öncesi verilen söz bakidir. Bu söz de zamanı geldiğinde yerine getirilecektir" dedi.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merkez Bankası kararı sonrası döviz ve altın...Merkez Bankası kararı sonrası döviz ve altın...
Merkez Bankası rezervlerinde bir rekor daha! Merkez Bankası rezervlerinde bir rekor daha!
MB kararı sonrası kredi kartı faizleri değişti mi?MB kararı sonrası kredi kartı faizleri değişti mi?
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret bağkur
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası’ndan Türk Lirası için karar!

Merkez Bankası’ndan Türk Lirası için karar!

Merkez Bankası faiz kararı Aralık ayı için belli oldu!

Merkez Bankası faiz kararı Aralık ayı için belli oldu!

2000 sonrası sigortalılar için emeklilik düzenlemesi!

2000 sonrası sigortalılar için emeklilik düzenlemesi!

Gerçekleştiği iddia edilen birbirinden çılgın tahminleri! Yine formdalar

Gerçekleştiği iddia edilen birbirinden çılgın tahminleri! Yine formdalar

Korkunç cinayet kamerada! Markette karşılaştı, kurşun yağdırdı

Korkunç cinayet kamerada! Markette karşılaştı, kurşun yağdırdı

Sıfır otomobilde fiyatlar düşerken o gerçeği Bakan Bolat açıkladı

Sıfır otomobilde fiyatlar düşerken o gerçeği Bakan Bolat açıkladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eşi ve sevgilisini otel odasında bastı! İhaneti sosyal medyadan ifşa etti

Eşi ve sevgilisini otel odasında bastı! İhaneti sosyal medyadan ifşa etti

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Ülkede infial yarattı! 5 kişi tarafından toplu tecavüze uğradı

Ülkede infial yarattı! 5 kişi tarafından toplu tecavüze uğradı

Türk turisti ünlü sandılar! Fotoğraf ve imza kuyruğu oldu

Türk turisti ünlü sandılar! Fotoğraf ve imza kuyruğu oldu

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.