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SON DAKİKA | Asgari ücret zammı sonrası Bakan Bilgin'den EYT açıklaması! Canlı yayında duyurdu

01.07.2022 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zammı değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili açıklama geldi. Canlı yayında son gelişmeleri aktaran Bakan Bilgin, "EYT ile ilgili çalışmalarımız da var. Listenin ilk sırasında sözleşmeliler var. Sonra EYT de var... Bu sorunlar halledilecek. Bu önümüzdeki sorunların hepsini çözeceğiz." dedi.

SON DAKİKA | Asgari ücret zammı sonrası Bakan Bilgin'den EYT açıklaması! Canlı yayında duyurdu

Son dakika: Milyonların beklediği asgari ücret zammı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretin, yüzde 30'luk zam yapılarak 5 bin 500 TL'ye çıktığını duyurdu. Söz konusu zam gelişmesi sonrası canlı yayına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, söz konusu ara zammı değerlendirdi. "Enflasyonist ortamda emekçileri koruyan bir düzenleme yapıldı" diyen Bakan Bilgin EYT konusuyla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin'in Haber Global'de yaptığı açıklamalardan önemli satır başları şu şekilde:

"Asgari ücrete yüzde 30 zam oldu öncesinde de yüzde 50 zam yapılmıştı. Enflasyonun üzerinde bir artış yaptık. Bu oldukça yüksek bir artıştır. Bu ara artıştır üstelik. Yıl sonuna kadar yapıldı. Cumhurbaşkanımızla görüştük. O da değerlendirmelerini yaptı.

Asgari ücret zammı bugün itibarıyla geçerli olacak. Sendikalar, kendi görüşlerini desteklemek için bazı açıklamalara başvurabilirler ama bunlar bilimsel değil. Türkiye'de bugün açlık sınırının 3 bin 3 bin 500 lira olduğunu yoksulluk sınırının da 6 bin civarında olduğunu düşünüyoruz. Sendikaların verdiği rakamlar bilimsel değil. Onları değil Türkiye gerçekliğini dikkate alıyoruz.

FGF

EMEKÇİLERİ KORUYAN BİR DÜZENLEME YAPILDI

Enflasyonist ortamda emekçileri koruyan bir düzenleme yapıldı. Çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma sözümüzü yerine getirdik.

İşçi başına 100 lira destek verdik. Bu bir ara düzenlemedir. Olağanüstü şartların meydana getirdiği bir düzenlemedir. Emekçilerimiz şunu bilsinler. Türkiye sosyal bir devlettir, Türkiye emekçilerinin hakkını korur.

ARALIK AYINDA ŞARTLAR TEKRAR DEĞERLENDİRİLECEK

Aralık ayında tekrar şartlar değerlendirilecek. Bizim bütün çalışanlarımıza yüzde 40 oranında zam kararımız var. Tüm çalışanlara vereceğiz. Bunu teminat altına aldık. İşçilerimiz teminat altında değil ama işçilerimize de bu zammı yansıtacağız.

TÜRKİYE'DE ENFLASYON VAR AMA DURGUNLUK YOK

Türkiye'de enflasyon var ama durgunluk yok. Büyümemizi, ihracatımızı hızlandıracağız. Bir de turizm gelirlerinin artması... Henüz gelişmemiş 70'li 80'lerin Türkiye'si, döviz üretemiyordu. Bugünün Türkiye'si döviz üretiyor.

SON DAKİKA: Türkiye'nin beklediği asgari ücret zammı resmen açıklandı! Temmuz zammıyla birlikte asgari ücret 5.500 TL olduSON DAKİKA: Türkiye'nin beklediği asgari ücret zammı resmen açıklandı! Temmuz zammıyla birlikte asgari ücret 5.500 TL oldu

3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ, TATİLE GİRMEDEN ÖNCE BELLİ OLACAK

Bir diğer önemli görüşmede 3600 ek gösterge düzenlemesi. Tatile girmeden önce belli olacak. Türk kamu çalışanları ve emekliler açısından devrim niteliğinde bir çalışma. Aktüel gelirleri yansıması sınırlı ama emeklilikte önemli bir yansıması var. Türkiye tarihinde böyle bir çalışma yok. 5 buçuk milyon çalışanı kapsıyor. Çok ciddi bir maliyeti de var. Türkiye de bu maliyeti üstlendi. Bunları çok detaylı çalıştık, ortaya koyduk.

EYT SORUNU DA ÇÖZÜLECEK

EYT ile ilgili çalışmalarımız da var. Listenin ilk sırasında sözleşmeliler var. Sonra EYT de var... Bu sorunlar halledilecek. Bu önümüzdeki sorunların hepsini çözeceğiz. "

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asgari ücret çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
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