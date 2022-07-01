SON DAKİKA: Herkesin beklediği asgari ücret zammı belli oluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret hakkındaki tüm detayları açıklıyor (CANLI)

SON DAKİKA! 8 milyon vatandaşı ilgilendiren asgari ücret zammı resmen açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş dönemde yaptığı açıklamalarda Cuma gününü işaret etmişti. Dolmabahçe'de kameralar karşısına geçen Erdoğan, asgari ücret zammı hakkındaki detayları anlatıyor. Asgari ücret ne kadar olacak?

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET ZAMMI RESMEN AÇIKLANIYOR!

Asgari ücretteki artış Temmuz ayından itibaren geçerli olacak! Aynı şekilde asgari ücrete vergi muafiyeti, yeni asgari ücret için de geçerliliğini koruyacak.

ERDOĞAN, 'EN İDEAL SEVİYE BELİRLENECEK' MESAJI VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO toplantısı dönüşünde basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Asgari ücret tespit komisyonunu çalıştığını belirten Erdoğan; 'Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz, kararlığımız var. Şartlara göre ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz.' demişti.

