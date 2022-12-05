Son dakika: Asgari ücret zammında kapılar o orana kapalı! İlk toplantı bu hafta: İkili formül masada…

Son dakika: Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç 7 Aralık’taki ilk toplantıyla başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil edecek.

TALEP VE TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Zam pazarlığında tarafların talep ve teklifleri merakla beklenirken, komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, yarın açıklanacak kasım ayı enflasyon verisine odaklandı. İşçi heyetinin komisyona, TÜRK-İŞ’in Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’ndaki rakamlar ve enflasyon verisinin yanında, ücretler üzerindeki gelir vergisi yüküyle ilgili taleplerini de sunması bekleniyor.

TOPLANTILAR BAKANLIKTA YAPILACAK

Önceki yıllarda Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na Çalışma Genel Müdürü olarak başkanlık eden Nurcan Önder’in emekli olması üzerine bu yıl komisyona yeni Genel Müdür Sadettin Akyıl başkanlık yapacak. Yine bu yıl farklı olarak, komisyonda TÜRK-İŞ adına işçi heyetinin başkanlığını Konfederasyonun Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak yürütecek. Görüşmelerin yeri konusunda da bu yıl farklılıklar yaşanacak. Önceki senelerde işçi ve işveren heyetlerinin ev sahipliğinde gerçekleşen ikinci ve üçüncü toplantılar, bu sene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılacak. Yeni asgari ücret rakamının, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ayın sonuna gelmeden kararlaştırılması bekleniyor.

İKİNCİ TOPLANTI TARİHİ

İşçi ve işveren kesiminin başkanları 1 Aralık’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in daveti üzerine bakanlıkta bir araya gelip, asgari ücret görüşmelerinin takvimini belirlemişti. Buna göre, komisyonun ilk toplantısını 7 Aralık’ta, ikinci toplantısının ise 14 Aralık’ta yapması kararlaştırılmıştı.

ASGARİ ÜCRETE AÇLIK SINIRI ÖNERİSİ

Bu toplantının ardından TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, yeni asgari rakamını işçi, işveren ve hükümetin ortak mutabakatıyla belirlemek istediklerini belirterek, “İşverenlerimizin razı olduğu, işçi tarafının memnun olduğu, aynı zamanda da işletmelerimizi koruyan; dengeli, istikrarlı bir rakam için biz de elimizi taşın altına koyacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Buna karşın, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, katıldığı bir televizyon programında, TÜRK-İŞ’in Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nda 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 7 bin 785 lira olduğuna dikkati çekerek, ‘kırmızı çizgileri’ olan bu rakamın üzerine çıkılması gerektiğini söylemişti.

BAKAN BİLGİN’DEN ‘GERÇEKÇİ RAKAM’ VURGUSU

"Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılacak mı?" sorusuna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den yanıt geldi. Bakan, sorulan soruya "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım." yanıtını verdi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN İLK FORMÜL

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 60 ile 65 arasında... Tavan beklentisinden hesaplama yapılacak olursa asgari ücret 9 bin liraya yükselmiş olacak.

İKİNCİ FORMÜL

Temmuz ayına göre artış hesaplandığında ise asgari ücrette ortalama yüzde 40'lık bir artış bekleniyor. Bu senaryoda ise asgari ücret 8 bin liraya yükselmiş oluyor. İkinci formüldeki artış oranı bugün Kasım ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte netleşecek.



