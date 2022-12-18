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SON DAKİKA | Asgari ücret zammında son viraj; tarih belli oldu! Milyonları heyecanlandıran rakam BBP'den geldi: 8 bin 250 TL...

18.12.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Asgari ücret zammında son viraja girildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin milyonların beklediği zam kararı için tarih verirken, Cumhur İttifakı ortağı BBP lideri Mustafa Destici'den rakam tahmini geldi. "Hükümet de gördüğüm kadarıyla bunların da üstüne bir rakamı düşünüyor" diyen Destici, asgari ücret zam oranı tahminini duyurdu.

SON DAKİKA | Asgari ücret zammında son viraj; tarih belli oldu! Milyonları heyecanlandıran rakam BBP'den geldi: 8 bin 250 TL...

Son dakika haberi: Asgari ücret zammı için milyonların beklediği açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, karar için 20 Aralık Salı gününü işaret etti. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada "Salı günü asgari ücret müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız." dedi. Bakan Bilgin'in açıklamaları heyecan yaratırken Cumhur İttifakı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Cumhur İttifakı'nın ortağı BBP lideri Mustafa Destici, HaberTürk canlı yayınında asgari ücretle ilgili çözüm odaklı bir çalışma yürütüldüğünü belirtirken, rakam verdi.

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"ASGARİ ÜCRETTE 40 İLE 50 ARASINDA ARTIŞ BEKLİYORUM"

Destici, "Hepsi uzlaşıya açık. İşveren kesimi 7 binin üstünde rakamlarla başladı. İşçi sendikamız 7 bin 800'ler civarında kırmızı çizgisi vardı. Hükümet de gördüğüm kadarıyla bunların da üstüne bir rakamı düşünüyor. Ben yüzde 40 ile 50 arasında asgari ücrette artış meydana geleceğini düşünüyorum. Buna da hükümet, işçi kesimi ve işveren kesiminin rıza göstereceğini, burada uzlaşacaklarını tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Eğer artış yüzde 40 oranında olursa asgari ücret 7 bin 700 TL'ye, yüzde 45 oranında zam yapılırsa 7 bin 975 TL'ye, yüzde 50 oranında olur ise 8 bin 250 TL'ye çıkacak

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BAKAN BİLGİN NE DEMİŞTİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı açıklamada salı gününü işaret ederken, "Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız. Asgari ücret sosyal devletin çalışanları koruduğu bir ücrettir. Evet asgari ücreti devlet vermez, işverenler verir ama işçilerini koruyacak bir asgari ücret rakamında uzlaşmayı devlet belirler. Bizim de burada temel fonksiyonumuz budur. Birçok sorunu çözdük, bunları da çözeceğiz." demişti.

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