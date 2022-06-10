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Son dakika: ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ? Açıklamalar üst üste yapıldı

10.06.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Asgari ücret ara zam beklentisi son açıklanan yüzde 73,5’luk enflasyon rakamı sonrasında yeniden gündeme geldi. Zam için Cumhrubaşkanı Erdoğan yılbaşını işaret etse de, asgari ücretli çalışanlar bir kez daha gözünü memur ve emekli için enflasyon farkı zammı alacağı Temmuz ayına çevirdi. Peki Asgari ücrete zam gelecek mi 2022, ne zaman açıklanacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ? Açıklamalar üst üste yapıldı

Son dakika: Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında asgari ücrete görülmemiş bir zam yapılarak maaşlarda yüzde 52 oranında artış sağlanmıştı. Yapılan zam sonrası asgari ücret 2022 yılı için net olarak 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Ancak enflasyon rakamlarının ilk 5 ayda yüzde 70’i geçmesiyle alım gücü düşen vatandaşın asgari ücrete ikinci bir zam yapılması konusunda beklentisi oluştu. Asgari ücrete ara zam yapılma ihtimali vatandaşların gündeminde yer almaya devam ederken ekonomi yönetimi ve siyasilerden peş peşe gelen açıklamalar merakla takip ediliyor. Peki Asgari ücrete zam gelecek mi 2022, ne zaman açıklanacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon rakamları sonrasında ‘aradaki farkı kapatacak yeni program’ ifadelerini kullanmasının ardından bir yeni daha açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Haziran'da yapılan Kabine toplantısı sonrasında, "Yılbaşında, tüm çalışanların durumlarını ekonomide gelinen noktaya uygun şekilde gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Binaların yalıtım çalışmalarında kullanılmak üzere, daire başına 50 bin liraya kadar, 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranıyla kredi imkanı getiriyoruz. Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız. Bir yandan fiyat artışlarını durduracak, diğer yandan her kesiminin gelir kaybını telafi edecek programımızı uygulamayı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise, "Vatandaşlarımızın gelirlerini artırıcı tüm tedbirleri hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı. Bu sözler asgari ücrete ara zam yapılabileceği ihtimalini güçlendirdi.

CHP’DEN ‘ASGARİ ÜCRET 6 BİN TL OLSUN’ TALEBİ

Son olarak CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, açlık sınırının 6 bin 18 lira olduğunu anımsatarak, "Asgari ücretle arasında 2 bin liralık bir açık var. Asgari ücretle geçinen milyonlardan bahsediyoruz. Daha önümüzde 6 ay var. Açlık sınırı 6 bin 18 lirayken bu insanların 4 bin 253 lirayla yaşamaları mümkün değil Erdoğan. Buna bir çare hep beraber bulacağız. Gel ah, vebal alma, milleti aç açık bırakma. Temmuz ayında asgari ücreti yeniden belirlemek ve 6 bin lira yapmak zorundayız. Yok başka çaresi. Patlar insanlar" ifadelerini kullandı.

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AK PARTİ’DEN AÇIKLAMA

AK Parti kanadından da asgari ücrete ara zam için açıklamalar gelmeye devam ediyor. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki'den geldi. Özhaseki, şunları ifade etti:

"Doğru, enflasyonist bir ortam var. Pandemiden sonraki süreçte böyle bir yere geldik. Önemli olan burada fiyat baskılaması kadar aynı zamanda da insanların alım gücünün artmasıdır. Eğer ki alabiliyorsanız o önemli. Alamıyorsanız, gücünüz yetmiyorsa, alım gücünüz yok olmuşsa işte tehlikeli olan bu. O yüzden de enflasyon karşısında sabit gelirliyi, dar gelirliyi ezdirmemek, hakkını savunabilmek, gelirlerini daha artırıcı bir takım tedbirler almak da hükümetin işi. Bu konuda da sırayla yavaş yavaş hepsi geliyor. Dün iki müjde vardı, önümüzdeki günlerde yine gelir. Sabır."


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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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