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Son dakika: Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Işıkhan canlı yayında açıkladı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
27.04.2024 13:24
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Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması geldi. Bakan Işıkhan net bir şekilde Temmuz ayında zam yapılmayacağının altını çizdi.

Son dakika: Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Işıkhan canlı yayında açıkladı

Son dakika... Asgari ücrete ara zam olacak mı? Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Temmuz ayında ara zam olmayacağını söylemişti. Tüm bu açıklamalara rağmen Temmuz zammı beklentisi devam ederken Bakan Işıkhan yeni bir açıklama daha yaptı.

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SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRETE ZAM AÇIKLAMASI

Katıldığı bir canlı yayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı sorusuna yanıt veren Bakan Işıkhan, Çalışanlarımızın emeğini sürekli seçim malzemesi olarak diri tutanlar art niyetli. Asgari ücretin ne olduğu nasıl belirlendiği belli. Biz bakanlık olarak işçi ve işveren tarafını masa üzerinde bir araya getirerek belirlenmesinde rol alan kurumuz. Temmuz'da artış yapılmayacak bu belli şartlar altında gerçekleşti. Ekonomi bir denge işidir. Dengenin dışında bir artış yapılsa market ve mağazalarda etiket değişiyor. Bu da enflasyonun artmasına neden oluyor. Biz kalıcı refahın derdindeyiz.

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

ÇALIŞMA MECLİSİ'NİN GÜNDEMİ NE?

Sendikalarla ve sivil toplumla sürekli bir aradayız. Pazartesi günü tüm konfederasyon başkanlarıyla birlikte olacağız. Bu da bizi heyecanlandırıyor.

1 MAYIS TARTIŞMALARI

1 Mayıs'ın resmi tatil olması olumlu bir gelişmedir. İstanbul ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde kutlamalara izin veriliyor. Taksim için bir yasak yok, çelenk konulabilecek.

SENDİKALI İŞCİ SAYISI

Sendikalaşmada büyük bir mesafe katettik. Sendikalı olmayanları olmalarını içeren düzenledik. 1 milyon olan sendikalı sayısı 2 milyonu aştı. Sendikalaşma oranını yüzde 15'e yükselttik. Biz bunları artırmaya çalışırken CHP sürekli köstek oluyor.

İstihdam sayısı tarihin en yüksek seviyesini gösteriyor. İstihdamı geliştirmek önceliğimiz. Son bir yılda iş gücü sayısı 775 bin arttı"


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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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