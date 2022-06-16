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Son dakika: Asgari ücrete ek zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

16.06.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca çalışan Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağını merakla bekliyor. Asgari ücretle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İş Başkanı Atalay ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüşüyor. Peki Asgari ücrete zam gelecek mi ? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte asgari ücret zammına ilişkin son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Asgari ücrete ek zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Son dakika: Asgari ücrete zamla ilgili kritik görüşme gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Türk-İş Başkanı Atalay'ı kabul etti. Görüşme saat 18.05'te başladı. Asgari ücrete 2. kez zam yapılıp yapılmayacağı henüz netleşmedi. Asgari ücret yılbaşında yüzde 50,5 zamla 4 bin 253 liraya yükselmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" açıklaması yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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