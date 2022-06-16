FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Asgari ücretliye zam formülleri! Gözler 4 Temmuz'da

Son dakika: Asgari ücretliye zam formülleri! Gözler 4 Temmuz'da

16.06.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Asgari ücrete zam ile ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Memur ve emeklinin temmuz ayında alacağı zam oranı büyük oranda belli olmasıyla birlikte gözler asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağına çevrildi. Maaş artışlarına ilişkin açıklamalar art ardına yapılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Bakan Bilgin'in Temmuz ayını işaret etmesi milyonlarca asgari ücretli çalışanı heyecanlandırdı. Öte yandan olası asgari ücret Temmuz zammı için 'Enflasyon farkı' formülü gündeme geldi.

Son dakika: Asgari ücretliye zam formülleri! Gözler 4 Temmuz'da

Çalışanların merak ettiği, asgari ücretle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Memur ve emekli maaşlarına Temmuz ayında zam yapılacağı bilinirken, artan hayat pahalılığı karşısında asgari ücrete ek zam da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Bakan Bilgi'nin asgari ücret konusundaki açıklamaları beklentileri artırdı. Peki Asgari ücrete zam gelecek mi 2022, ne zaman açıklanacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte asgari ücret zammına ilişkin son dakika haberinin detayları…

iStock-1221622909 (1)

Yılda 1 kez belirlenen asgari ücret tarafına ek zam yapılabilmesi formüller aranıyor. Gündemde yer alan en önemli asgari ücrete ek zam hesaplarından bir tanesi de 'Enflasyon farkı' olarak öne çıktı. Asgari ücrete ara zamda 6 aylık enflasyon oranında zam, yıllık enflasyon farkının yansıtılması, işverenin prim yükünün hafifletilmesi formülleri üzerinde çalışılıyor.

GÖZLER 4 TEMMUZ’A ÇEVRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret konusunda ilgili kurumlarla çalışma başlattı. Bakanlığın teklifi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıp yeni asgari ücreti ister yıllık ister aylık belirleyebilecek. Bunun üst sınırı iki yıl olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, ücretliler dahil herkesin gelirini artıracak düzenlemeler yapılması yönünde talimat verdiğini duyurmuştu. Başkan Erdoğan'ın talimatı üzerine Çalışma Bakanlığı ilgili kurumlarla birlikte düğmeye bastı. 4 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyon oranının ardından ilk altı aylık enflasyon oranı belirlenecek, memur ve emeklilere yapılacak zam oranı açıklanacak. Asgari ücretliye ara zamda 6 aylık zam oranı da belirleyici olacak.

SON DAKİKA: Milyonlarca vatandaş bu haberi bekliyor! AK Parti'nin önemli isminden canlı yayında asgari ücret zammı müjdesi! Asgari ücrete zam gelecek mi?SON DAKİKA: Milyonlarca vatandaş bu haberi bekliyor! AK Parti'nin önemli isminden canlı yayında asgari ücret zammı müjdesi! Asgari ücrete zam gelecek mi?

3 ÖNEMLİ ADIM ATILACAK

Asgari ücrette gelir vergisi kaldırılmıştı. Brüt asgari ücrette 760 lira prim kesintisi yapılıyor. İşveren açısından da 876 liralık prim maliyeti bulunuyor. Asgari ücrete ara zam durumunda işverene prim desteği seçeneği değerlendiriliyor. Başkan Erdoğan'ın ifadesiyle tüm kesimleri rahatlatacak 3 adım atılacak. Buna göre temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretliler rahatlatılacak. Yılbaşında tüm çalışanların durumları gözden geçirilerek, herkesin hakkını alması sağlanacak. Sosyal yardım şemsiyesi genişletilerek hiçbir vatandaş enflasyona ezdirilmeyecek. Öte yandan AK Parti enflasyondan etkilenen işçi, memur, emekli, çiftçi, kamu görevlisi, yaşlı, genç bütün kesimlere yönelik anket yaptırıyor. Gelen taleplere göre sosyal politikalar ve ekonomik destekler güncellenecek.

BAKAN BİLGİN'DEN SON DAKİKA TEMMUZ ZAMMI AÇIKLAMASI

Bilgin, Covid-19 salgını sonrasında tüm dünyada ekonomik anlamda bir kriz yaşandığına dikkat çekerek, "Türkiye ekonomik dalgalanmalara, enflasyonlara rağmen büyümeyi sürdürüyor. O halde enflasyonun tahribatına karşı çalışanları ve emeği korumak bizim vazifemiz. Biz emeği, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.

ARA ZAM İÇİN TEMMUZ AYINI İŞARET ETTİ

Yani önümüzde Temmuz dönemi var. Çalışanlarımızla bizim sadece kamu emeklileri ile kamu çalışanları ile değil, özel sektör emeklileri ile, Bağ-Kurlularla, çeşitli konumda bulunan emekliler de dahil hepsini kapsayan, sadece enflasyon farkını değil onların sosyal konumlarını destekleyecek bir çalışmayı sürdürüyoruz. Yani Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek, hiç olmazsa enflasyona karşı ‘Benim devletim benim yanımdadır’ dedirtecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır" dedi.

ERDOĞAN: HER KESİMİ RAHATLATACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün "Son 20 yılda asgari ücreti yüzde 200'e yakın artırdık. Temmuz ayında enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini rahatlatacağız" demişti.

Enflasyon sorununun 2023 Şubat ve Mart aylarından sonra geride kalacağını belirten Erdoğan, "Rusya-Ukrayna savaşının enerji fiyatlarındaki artışının etkisi olmasaydı hedeflerimize ulaşabilirdik. Savaş, hedeflerimizin yıl sonuna kaymasına neden oldu" ifadelerini kullanmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında asgari ücret zammı müjdesi!Canlı yayında asgari ücret zammı müjdesi!
Erdoğan asgari ücret zammı için o tarihi işaret etti! Erdoğan asgari ücret zammı için o tarihi işaret etti!
Otobüs firmalarında yeni dönem! Fiyatlar günlük olarak...Otobüs firmalarında yeni dönem! Fiyatlar günlük olarak...
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Enflasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında dikkat çeken sözler: 30 liraya olmaz, aklımı yitireceğim!

Canlı yayında dikkat çeken sözler: 30 liraya olmaz, aklımı yitireceğim!

Canlı yayında asgari ücret zammı müjdesi!

Canlı yayında asgari ücret zammı müjdesi!

Tüm dünya merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Tüm dünya merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Dudak uçuklatan büyükbaş vurgunu! Bir şehir bunu konuşuyor... Çalıp kasaplara sattı

Dudak uçuklatan büyükbaş vurgunu! Bir şehir bunu konuşuyor... Çalıp kasaplara sattı

Motorine bir zam daha! 30 TL'ye dayandı

Motorine bir zam daha! 30 TL'ye dayandı

Ev sahipleri sözleşmeleri 2 Temmuz’a erteliyor

Ev sahipleri sözleşmeleri 2 Temmuz’a erteliyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İki yıl sonra açıldı! 5 ayda 40 bin ziyaretçiyi ağırladı

İki yıl sonra açıldı! 5 ayda 40 bin ziyaretçiyi ağırladı

Yürekleri ağızlara getirdi! Konserin ortasında balkondan düştü

Yürekleri ağızlara getirdi! Konserin ortasında balkondan düştü

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Squid Game gerçek oluyor! Başvurular başladı

Squid Game gerçek oluyor! Başvurular başladı

Asla bu şekilde yemeyin! O sorunların sebebi...

Asla bu şekilde yemeyin! O sorunların sebebi...

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.