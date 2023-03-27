Son dakika: Asgari ücrete zam bilmecesi! İddialar gündem yaratmıştı: Bakanlıktan açıklama geldi

Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret haberiyle ilgili gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e çevrilirken; en düşük emekli maaşının yükseltilmesi sonrası "Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?" sorusunu akıllara geldi. Milyonlarca vatandaş konuyla ilgili bir açıklama yapılıp yapılmadığını merak ederken, haberler peş peşe geldi.

ERDOĞAN MAYIS AYINI İŞARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralık ayında asgari ücrete zam geldiğini duyururken mayıs ayını işaret ederek "Beklenmedik bir durumla karşılaşırsak asgari ücrette yeni bir düzenleme daha yapabiliriz" diye konuşmuştu. Erdoğan'ın bu sözleri kamuoyunda yeniden gündem oldu.

BAKAN BİLGİN AÇIKLAMA YAPTI MI?

Asgari ücrete zam gelip gelmeyeceğiyle ilgili olarak Bakan Bilgin'in, "Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir. Enflasyonun yüzde 20'lere, gerilere düştüğü bir ortam var" dediği iddia edilmişti.

BAKANLIKTAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yalanlama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanımızın asgari ücretle ilgili bir açıklaması olmamıştır. Yazılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

