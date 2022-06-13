Son dakika: ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ? Erdoğan'ın sözleri heyecan yarattı: 2 formül gündemde! 6 bin liraya yükselebilir...

Son dakika: Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında asgari ücrete görülmemiş bir zam yapılarak maaşlarda yüzde 52 oranında artış sağlanmıştı. Yapılan zam sonrası asgari ücret 2022 yılı için net olarak 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Ancak enflasyon rakamlarının ilk 5 ayda yüzde 70’i geçmesiyle alım gücü düşen vatandaşın asgari ücrete ikinci bir zam yapılması konusunda beklentisi oluştu. Asgari ücrete ara zam yapılma ihtimali vatandaşların gündeminde yer almaya devam ederken ekonomi yönetimi ve siyasilerden peş peşe gelen açıklamalardan ipuçları aranıyor. Peki Asgari ücrete zam gelecek mi 2022, ne zaman açıklanacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte asgari ücret zammına ilişkin son dakika haberinin detayları…

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, "Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız. Yılbaşında tüm çalışanların durumlarını gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Sosyal yardım şemsiyemizi genişleterek hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine izin vermeyeceğiz” demişti. Erdoğan asgari ücrete zam için yılbaşını işaret etse de bugün TİM’in düzenlediği İhracatın Şampiyonları ödül töreninde, “Türkiye ekonomi programını kararlılıkla uygulayacağız. Temmuz ayında enflasyon farkıyla, ocak ayında yapılacak düzenlemelerle her kesimi rahatlatacağız. 2023 Şubat-Mart ayından itibaren bu sorunları geride bırakmış olacağız. Mücbir sebepler bu tarihin yılbaşı sonrasına kaymasına neden olmuştur” dedi. Erdoğan’ın bu açıklamaları milyonlarca çalışanı yeniden heyecanlandırdı.

“ANKET ÇALIŞMASI YAPIYORUZ”

Konuya ilişkin özellikle AK Parti kurmaylarından gelen açıklamalar merakla takip edilirken geçtiğimiz gün asgari ücret zammı ile ilgili son açıklama, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'dan geldi. Bir televizyon programına konuk olan Sarıeroğlu, 'Asgari ücrete zam gelecek mi?' sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Asgari ücretle ilgili bir tespit komisyonumuz var, işçi, işveren ve kamu tarafından oluşan. Şuanda senede 1 kez belirlediğimiz bir sistemimiz var. Çalışma Bakanımız tarafından değerlendirilecek bir konu. Tüm dünyanın içinden geçtiği zor bir dönemdeyiz. Enflasyonla ilgi bu süreçten etkilenen tüm kesimler, işçisi, emeklisi, kamu görevlisi çiftçisi, genci… Her kesimle alakalı şuanda tespitlerimiz yapıyoruz. Kimseyi çaresiz zorda asla bırakmadık asla bırakmayız. Her kesimle toplantı yapıyoruz. Şuan anket çalışması da yapıyoruz, yaşlılar, engelliler, talepler..."

“ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE MÜJDELER YİNE GELİR”

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki ise konuya ilişkin, "Doğru, enflasyonist bir ortam var. Pandemiden sonraki süreçte böyle bir yere geldik. Önemli olan burada fiyat baskılaması kadar aynı zamanda da insanların alım gücünün artmasıdır. Eğer ki alabiliyorsanız o önemli. Alamıyorsanız, gücünüz yetmiyorsa, alım gücünüz yok olmuşsa işte tehlikeli olan bu. O yüzden de enflasyon karşısında sabit gelirliyi, dar gelirliyi ezdirmemek, hakkını savunabilmek, gelirlerini daha artırıcı bir takım tedbirler almak da hükümetin işi. Bu konuda da sırayla yavaş yavaş hepsi geliyor. Dün iki müjde vardı, önümüzdeki günlerde yine gelir. Sabır” demişti.

GÖZLER 4 TEMMUZ’A ÇEVRİLDİ

4 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyon oranının ardından ilk altı aylık enflasyon oranı belirlenecek ve memur ve emeklilere yapılacak zam oranı açıklanacak. Haziran enflasyonunun açıklanması ile birlikte asgari ücrete temmuz zammının da kesinleşmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ ZAMMI YAPILACAK MI? 2 FORMÜL GÜNDEME GELDİ

Yılda 1 kez belirlenen asgari ücret tarafına ek zam yapılabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Öte yandan olası asgari ücret Temmuz zammı için 'Enflasyon farkı' ve 'Prim' formülü gündeme geldi.

Ocak 2022'de asgari ücret yüzde 50,5 artışla brüt 3.577,50'den 5.004 TL'ye yükseldi. Burada işçinin yanında işvereninde elini rahatlatan bir gelişme yaşanmış, asgari ücret üzerinden damga ve gelir vergisi kaldırılmıştı. Temmuz zammı ile beraber 6 ay için benzer bir formül uygulanabilir. Buna göre asgari ücret üzerindeki SGK ve işsizlik sigortası priminin Aralık ayındaki 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu' toplantısına kadar devlet tarafından karşılanması gündeme gelebilir. Bu durumda brüt asgari ücret net asgari ücrete dönüşerek 5.004 TL olarak uygulanabilir.

ENFLASYON FARKI FORMÜLÜ İLE 6 BİN LİRAYA YAKLAŞABİLİR

Gündemde yer alan en önemli asgari ücrete ek zam hesaplarından bir tanesi de 'Enflasyon farkı' olarak öne çıktı. Net asgari ücret için 'Olağanüstü' durumlarda kullanılmak üzere tıpkı emekli zammı gibi 6 aylık enflasyon kadar zam verilmesi masada bulunuyor.

Mevcut durumda net asgari ücret 4.253,40 TL olarak uygulanıyor. Eğer beklenen yüzde 39,67 oranında 6 aylık enflasyon oranı gerçekleşirse; net asgari ücretin 5.940,72 liraya çıkması bekleniyor. Ancak Temmuz zammı gerçekleşirse; Aralık ayındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında artık 2022 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranı yani, Temmuz-Aralık ayları arasındaki enflasyon rakamları Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında önemli bir belirteç olacak.



