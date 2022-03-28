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Son dakika: Asgari ücrete zam gelecek mi? Uzman isimden dikkat çeken yorum: '1876 TL...'

28.03.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Sene başında zam uygulaması yapılan ve 4253 liraya yükseltilen asgari ücret, son dönemde 'ikinci bir zam' tartışmalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Bakan Bilgin “Bu günlerde yeniden asgari ücret tartışmalarını anlamlı bulmuyorum” ifadesini kullanmıştı. Asgari ücrette zam tartışmaları sürerken, konu ile ilgili pek çok uzman isimden de yorum gelmişti. Olası bir asgari ücret zammı hakkında Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun da önemli açıklamalar da bulundu.

Son dakika: Asgari ücrete zam gelecek mi? Uzman isimden dikkat çeken yorum: '1876 TL...'

Son dakika haberi: Asgari ücrette zam tartışmaları sürerken geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli bir açıklama gelmişti. Erdoğan, konuşmasında “Bakanımız sendikalarla görüşmelerini sürdürüyor. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır” ifadelerini kullanmıştı. Asgari ücret zammı için bırakılan açık kapının ardından, konu hakkında uzman isimlerin görüşleri de merak ediliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, olası asgari ücret zammı hakkında açıklamalarda bulundu.

MYNET ÖZEL

EN SON 2015 YILINDA İKİ DEFA ZAM UYGULANDI

En son 2015 yılında 1 Temmuz'da asgari ücrete zam yapıldığını hatırlatan Özgür Erdursun, söz konusu senede asgari ücrete iki defa zam yapıldığını anımsatarak şöyle konuştu: "2016'dan bugüne kadar asgari ücrete yılda bir kere, sadece Ocak ayında zam yapılıyor. Asgari ücrete yapılan zammı devlet karşılamıyor. Esnaf ve işverenler karşılıyor. Aynı zamanda asgari ücrete zam yapıldığında sigorta primleri de artmış oluyor. Yani asgari ücrete zam yapılması demek esnaf ve işverenlerin maliyetinin artması, bu maliyeti de tekrar fiyatlarına yansıtması anlamına geliyor."

Asgari ücrete yeniden zam gelecek mi? Asgari ücrete ikinci zam yapılacak mı? Asgari ücrete ikinci zam var mı? Asgari ücret yeniden artacak mı?

"2022 ASGARİ ÜCRETİNİN ALIM GÜCÜ 2021 YILININ DAHİ ALTINDA KALDI"

2022 Ocak ayında yapılan asgari ücret zammının yüksek enflasyon ve buna bağlı olarak fiyat artışları nedeniyle alım gücü olarak 2021 yılı asgari ücret rakamlarının altında kaldığını söyleyen Erdursun "2022 Temmuz ayında zam yapılması konusunda büyük bir beklenti vardır. Bunun nedeni de alım gücünün düşmesidir." dedi.

TEMMUZ AYINDA ASGARİ ÜCRETTE İYİLEŞTİRME OLABİLİR

Asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı konusunda da konuşan Erdursun "Temmuz ayında asgari ücrete bir miktar iyileştirme yapılacağını düşünüyorum. Ancak bu iyileştirme esnaf ve işverenlere yüklenirse enflasyon ve fiyat artışı olarak tekrar asgari ücretliye olumsuz yansır." ifadelerini kullandı.

"ZAM SADECE İŞVERENE YANSITILIRSA GENÇ İŞSİZLİK ARTABİLİR"

Asgari ücret zammının yalnızca esnaf ve işverene yansıtılması durumunda genç işsizliğin yükselişe geçebileceğini belirten Özgür Erdursun, iyileştirmede uygulanması gereken yöntem hakkında ise şöyle konuştu:

"Ülkemizde 2 milyon 87 bin 692 işletmede toplam 16 milyon 169 bin 679 kişi çalışıyor. 2 milyon 87 bin 692 işletmenin %87'sinde 1 kişi ile 9 kişi arasında 4 milyon 771 bin 262 kişi çalışmakta. Ülkemizdeki işletmeler maalesef küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. Asgari ücret zammı sadece esnaf ve işverenlere yansıtılırsa bu durum genç işsizliğin artmasına sebep olur. Temmuz ayında asgari ücrete mutlaka iyileştirme yapılması gerekiyor. Ancak bu iyileştirmenin bir kısmının sosyal güvenlik kurumu tarafından işçi desteği şeklinde yapılması gerekiyor."

Asgari ücret zammına enflasyon farkı! Hesaplamalar tek tek yapıldı

"1876 TL'YE KADAR ARTTIRILABİLİR"

"Nasıl ki işsizlik sigortası fonunda işverene destek veriliyorsa tüm çalışanlara brüt ücretlerine göre SGK ücret desteği verilmesi gerekiyor. Ücret desteği tamamen esnaf ve işverene yansıtılmaz ise bu durumda maliyetler artmaz ve ücret artışı fiyatlara yansımaz. Bu uygulama ile ücretler 1876 TL'ye kadar arttırılabilir."

"ASGARİ ÜCRET AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA KALIR"

Asgari ücrette iyileştirme yapılmaması durumunda gerçekleşebilecek olası senaryoyu da değerlendiren Sosyal Güvenlik Uzmanı Erdursun "Asgari ücrette bir iyileştirme yapılmazsa 4253 TL olan asgari ücret açlık ve yoksulluk sınırının altında kalır. Ülkemizde sigortalı olarak çalışanların yarısı asgari ücret ile çalışmakta. Küçük bir bölümü de asgari ücrete çok yakın ücret ile çalışmakta." dedi.

"ASGARİ ÜCRETİN İYİLEŞTİRİLMESİ BASİT BİR YASAL DÜZENLEMEYLE MÜMKÜN"

Enflasyona bağlı fiyat artışları ve alım gücünün düşmesinin açıklanan enflasyonun çok üstünde olduğunu ifade eden Erdursun, olası zammın basit bir düzenlemeyle mümkün olduğunu söyleyerek "Asgari ücretin iyileştirilmesi konusu çok basit bir yasal düzenleme ile mümkündür. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin "Asgari ücrete %50 zam yapıldı, bu tartışmaları anlamlı bulmuyorum." diyor. Ancak fiyatların önlenemez yükselişi ücretlerin değersizleşmesi sonucunu doğurmuştur. Asgari ücret ve diğer ücretlerin Temmuz ayında iyileştirilmemesi fiyat artışlarının durdurulmasına bağlıdır. " ifadelerini kullandı.

"ARTIŞTAN ZİYADE ÜCRETİN ALIM GÜCÜNÜN DEĞERİ ÖNEMLİ"

Erdursun, ayrıca ücretlerin artışından ziyade ücretin alım gücünün değerinin önemli olduğunu belirtti. İyileştirme konusunda ise gerekliliğin olduğunu vurgulayan uzman isim "Bu nedenle yaşanan ekonomik sıkıntılar tüm sabit ücretlilerde iyileştirme yapılmasını zorunlu kılmıştır." ifadesini kullandı.

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asgari ücret Enflasyon İşçi
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