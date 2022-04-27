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Son dakika: Asgari ücrete zam yapılacak mı? Son iddia kafaları karıştırdı: Emekli maaşları da...

27.04.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Milyonlarca asgari ücretle çalışan işçi ve emekliler temmuz ayı itibariyle ara zam bekliyor. Yılbaşında yapılan zamlar, yükselen enflasyon ile erimeye başladı. Yıllık enflasyonun yüzde 60’ın üzerine çıkmasıyla milyonlarca kişi temmuz ayında ikinci bir zam yapılması beklentisine girdi. "Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi?" diye merak edilirken yeni bir iddia ortaya atıldı. İşte asgari ücrete ara zam haberinin detayları...

Son dakika: Asgari ücrete zam yapılacak mı? Son iddia kafaları karıştırdı: Emekli maaşları da...

Son dakika: “Asgari ücrete temmuzda zam olacak mı?” sorusu son günlerin sıkça sorulan soruları arasına girdi. Enflasyon rakamlarının yüzde 60’ı aşmasıyla ocak ayında yüzde 52 zam yapılan asgari ücret günden güne eridi. Hükümet ‘enflasyon altında vatandaşımızı ezdirmeyiz’ parolasıyla 3600 ek gösterge, EYT, emekli maaşları, ikramiyeler gibi birçok konuda yeni adım atarken, milyonlarca kişi temmuz ayına odaklandı.

Geride kalan 3 aylık enflasyon verilerinin oluşmasıyla memur ve emekli maaşlarında temmuz zammı yavaş yavaş gün yüzüne çıkarken asgari ücretli çalışanlar da zam beklentisine girdi.

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BAKAN BİLGİN’DEN HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMA

Dün Isparta'da kamu çalışmaları ve işçiler iftar programında buluşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Temmuz ayında işçi, memur ve emeklilere yönelik artış düzenlemelerin müjdesini verdi. Açıklama 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda yapılacak.

Bakan Bilgin, “Özellikle enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki Temmuz ayında yeniden işçilerimizi kamu çalışanlarımızı, memurları ve emeklilerimizi koruyacak düzenlemenin haberini vermek istiyorum" dedi.

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BAKAN BİLGİN’İN ARDINDAN O İSİM DE ‘ZAM’ İŞARETİ VERDİ

Bakan Bilgin'in açıklamalarının ardından dikkat çeken bir açıklama daha geldi. AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, ücretlerde iyileştirmeye dair haberi Manisa'dan verdi.

Bilindiği gibi asgari ücretle ücretli kesime yapılan iyileştirmeler son derece hızlı bir şekilde hayata geçirildi. İnşallah bundan sonraki dönemde de bu fiyat artışları ve dünyanın maruz kaldığı bu enflasyon oranları göz önünde bulundurularak en kısa zamanda tekrar iyileştirmeler yapılacaktır" dedi.

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ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM İDDİASI

Son olarak Ulusal Kanal'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üst düzey kaynaklarından edindiği bilgiye göre, temmuz ayında çalışanların maaşlarına zam yapılacağı iddia edildi. Ek zam düzenlemesinden sadece asgari ücretlinin faydalanmayacağı, Bakanlığın çalışmasına emeklilerin de dahil edileceği öğrenildi.
Kaynaklar, "Hiçbir çalışanımızı mağdur etmeden, enflasyona ezdirmeyecek çalışmayı hayata geçireceğiz" derken, milyonlarca çalışanın maaşına ne kadar artış olacağı ise hala belirsizliğini koruyor.

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asgari ücret emekli maaşı
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