SON DAKİKA: Asgari ücrete zamda noktayı Erdoğan koyacak! ‘1000 liralık refah payı’ talimatı! Beklenti artınca 16 bin TL 17 bine yükseldi: 'İşveren kendisini bu rakama hazırladı…’

Asgari Ücret 3. Toplantısı ne zaman yapılacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tüm bu sorulara yanıt verdi. Işıkhan, “Toplantı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. Bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz” dedi. Bu açıklamanın ardından tüm gözler Ankara’ya çevrildi. Peki 2024 asgari ücret ne kadar olacak? İşte son dakika haberinin detayları…

ASGARİ ÜCRET İÇİN TAKVİM BELLİ OLDU

Yasa gereği yeni asgari ücret rakamının en geç 31 Aralık tarihine kadar belli olması gerekiyor. Bu kapsamda tek zam yapılacağı bildirilen asgari ücret 2024 rakamının hafta bitmeden açıklanması bekleniyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yılın son Kabine Toplantısı öncesi taraflarla Külliye’de bir araya gelmesi ve heyetle kamera karşısına geçmesi bekleniyor.

MERKEZ BANKASI’NIN YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Asgari ücret zammı belirlenirken enflasyon rakamları baz alınacak. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından son dokunuş yapılarak refah payı ile birlikte yeni asgari ücret belli olacak.

Bu kapsamda buradaki en güçlü ipucunu ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verdi. Merkez Bankası'nın 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olarak duyurulurken 6 aylık enflasyon da yüzde 37,76 olarak hesaplandı. 5 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 33,66 olarak gerçekleşmesi ise yıl sonunda TCMB’nin tahmininin yakalanacağının göstergesi oldu.

ERDOĞAN’DAN 1000 LİRALIK ‘REFAH PAYI’ TALİMATI

Son gelen kulis bilgisine göre genel ekonomik dengeyi sarsmayacak şekilde tarafların 11.402 TL olan net asgari ücret rakamının yüzde 40 artış ile 15.962 liraya çıkarılması konusunda uzlaştığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın refah payı konusunda devreye girdiği de gelen kulis bilgileri arasında yer aldı. Erdoğan’ın asgari ücrete rerah payı olarak uzlaşılan rakamın 1000 TL daha arttırılmasını istedi. Bu teklifin ardından bütçe ayarlamaları için Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalarına ivedilikle başlarken, zamda bakanlığın yanıtının beklendiği ifade ediliyor.

TOPLUMSAL BEKLENTİ ARTINCA RAKAM DA ARTTI

Milyonlar asgari ücrette zam oranının ne olacağını merak ederken, Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe asgari ücrete ilişkin, “17 bin lira cepte. İşveren kendisini bu rakama hazırladı. Yani 17 bin lirayı makul görüyor. AK Parti yöneticileri de bundan 1 ay öncesine kadar 16.000 – 16.500 TL civarında beklentilerini paylaşıyordu. Fakat toplumsal beklenti 17 bin lirayı aştı. Yani sanki artık toplumsal bir mutabakat 17 bin liranın üzerinde oluşmuş gibi görünüyor” dedi.







