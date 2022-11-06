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  4. SON DAKİKA |Asgari ücretin '10 bin TL olacağı' iddia edilmişti! Farklı farklı iddialar konuşulurken işte kulislerdeki asgari ücret rakamı...

SON DAKİKA |Asgari ücretin '10 bin TL olacağı' iddia edilmişti! Farklı farklı iddialar konuşulurken işte kulislerdeki asgari ücret rakamı...

06.11.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Milyonlarca kişi asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağını merak ediyor. İşçi ve işvereni ilgilendiren asgari ücretle ilgili farklı rakamlar konuşulurken asgari ücret için 10 bin TL iddiası da konuşlan konular arasında... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları enflasyon altına ezdirmeyeceklerini ifade etmesinin ardından asgari ücret için kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı. İşte son dakika asgari ücret haberinin detayları...

SON DAKİKA |Asgari ücretin '10 bin TL olacağı' iddia edilmişti! Farklı farklı iddialar konuşulurken işte kulislerdeki asgari ücret rakamı...

Son dakika: Yeni yıla 2 aydan az bir süre kala asgari ücrete ne kadar zam yapılacak merak ediliyor. Asgari ücret için farklı farklı rakamlar konuşulurken bunların arasında yeni yılda asgari ücretin 10 bin TL olabileceği iddiası da var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her açıklamasında vatandaşı enflasyonun altında ezdirmeyeceklerini belirtirken işçi ve işvereni ilgilendiren asgari ücretle ilgili gözler Aralık ayında yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına çevrildi. Öte yandan kulislere konuşulan asgari ücret rakamı da ortaya çıktı. İşte son dakika asgari ücret haberinin detayları...

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REFAH PAYI GELİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Emekliler ile çalışanların ekonomik durumlarının düzeltilmesi ve enflasyona ezdirilmemeleri yönündeki talimatları sonucunda hükümet çalışmalarını hızlandırdı.

Türkiye'nin konuştuğu asgari ücret için 10 bin TL iddiası! Türkiye'nin konuştuğu asgari ücret için 10 bin TL iddiası!

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre emekli ve memurlara yılbaşında yüzde 5 ila 10 arasında refah payı verilmesi, 3 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının da yükseltilmesi gündeme geldi.

Refah payı, çalışanların aldıkları maaşlarından enflasyon oranı düşüldükten sonra, yapılan artıştan hesaplanarak ödenen tutara deniyor. Böylece, memur, emekli ve işçi, refah payı ile olası kur ve fiyat gibi durumlardan korunuyor.

REFAH PAYININ YÜZDESİ KAÇ OLACAK?

Erdoğan geçen hafta milletvekilleri ile toplantı yaptı. Milletvekilleri, vatandaşların ücretlerde enflasyon artı refah payı verilmesi, en düşük emekli maaşı ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin yükseltilmesi yönünde beklentileri olduğunu iletti.

Erdoğan, vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceklerini her zaman söylediğini, bu yönde çalışmaların yapıldığını hatırlattı.

Toplantıda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Dar gelirlilere enflasyonun üzerinde bir artış verilmesi için hazırlık yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde refah payının kaç puan olacağı netleşmiş olacak" diye konuştu.

Kulislerde, emekli ve memurlara yılbaşında refah payı verileceği ve bunun yüzde 5 ila 10 arasında bir rakam alacağı konuşuluyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜKSELTİLİYOR

3 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının da yükseltilmesi için çalışma başlatıldı.

Bu rakamın asgari ücret düzeyine çıkartılmasına Çalışma Bakanlığı'nın "Ücret dengesizliği olur. Kısa süreler prim yatırıp emekli olan ile uzun yıllar yatıran arasında fark kalmaz. Örneğin bin 500 gün prim yatıran kişi 10 bin gün prim yatıran ile aynı parayı olacak. Bu da adil değil" diye karşı çıktığı bildirildi.

Asgari ücret düzeyine çıkarmak yerine 3 bin 500 liranın yukarı çekilmesine dönük alternatifli bir çalışma yürütüldüğü bildirildi.

İŞTE KULİSLERDE KONUŞULAN ASGARİ ÜCRET RAKAMI

Asgari ücret ile ilgili de çalışanları memnun edecek, nefes almalarını sağlayacak bir rakam için hesaplamalar yapılıyor.

Kulislerde bu rakamın 7 bin 500- 8 bin lira aralığında olacağı belirtiliyor.


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asgari ücret

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