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SON DAKİKA | Asgari ücretliler bunu merak ediyor! Son tahmin geldi "Ne olabilir" dedi ve rakam verdi

19.10.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi...Asgari ücret 2023 zammıyla ilgili yeni tahminler gelmeye devam ediyor. Milyonlarca çalışan, enflasyonla birlikte yapılacak düzenlemeyi bekliyor. Asgari ücret ne kadar olacak? Bazıları 7.500 TL, bazıları ise 9 bin TL rakamını aktarırken konunun uzmanlarından Faruk Erdem'den önemli bir tahmin geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Asgari ücretliler bunu merak ediyor! Son tahmin geldi "Ne olabilir" dedi ve rakam verdi

Son dakika: Asgari ücret 2023 zammı için milyonlarca kişi meraklı bekleyişini sürdürüyor. Aralık ayının son günlerinde açıklanması beklenen oran vatandaşların gündeminden düşmüyor. Ocak 2022’de asgari ücrete rekor oranda zam yapılmış, milyonlarca çalışanın maaşı yüzde 52 artmıştı. Ancak enflasyon oranlarının yıl ortasında rekor seviyelere yükselmesiyle alım gücü düşünce ikinci bir zam ihtiyacı doğmuş ve 2022’de 4 bin 253 lira olan asgari ücrete Haziran ayında bir zam daha yapılmıştı. Asgari ücretli Temmuz maaşını 5 bin 500 lira olarak almaya başladı. Uzman isimden asgari ücretle ilgili önemli tahmin geldi. İşte asgari ücretle ilgili tüm detaylar...

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ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Erdem, asgari ücret için tahmini rakam verdi.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Asgari ücret nasıl belirleniyor biraz ona bakarsak aslında bu bize fikir veriyor.

Her yıl Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor. Bu komisyonda 5 tane işçi temsilcisi, 5 tane işveren temsilcisi ve 5 tane de hakem olarak hükümet temsilcisi yer alıyor.

Bu 15 kişi aslında gelen verileri değerlendirerek bir asgari ücret belirliyor.

Önceki yıllara bir baktığımız zaman asgari ücreti belirleyen en önemli parametre enflasyon olmuş.

Enflasyonun 3 puan 5 puan 7 puan 10 puan üzerinde asgari ücret belirlenmiş. Sadece geçtiğimiz yıl özel bir yıldı geçtiğimiz yıl yüzde 50'nin üzerinde bir artış oldu.

Aralık ayında asgari ücrette ikincisi ki devrim niteliğinde bir karardı asgari ücretin üzerindeki gelir ve damga vergisi kaldırıldı dolayısıyla yüksek bir artış yapıldı.

İkincisi yıl ortasında 2016'dan bu yana ilk kez bir ikinci ara zam oldu asgari ücrete. Böylece asgari ücrete yıl boyunca baktığınız zaman yüzde 90'ın üzerinde bir artış oldu kümülatif.

BU ÖLÇÜLERE GÖRE NE OLABİLİR?

Temmuz ayında yapılan ara zamdan sonra brüt asgari ücret 6.471 TL olarak uygulanıyor. Net asgari ücret ise 5.500 TL.

Bunun iki tarafı var bir alan tarafı var bir de veren tarafı yani işveren tarafı var. Dolayısıyla istihdamın korunması iş yerlerinin korunması anlamında asgari ücrette bir denge de gerekiyor. İşverene maliyeti 7.603 TL şu anda.

3 aylık enflasyon belli oldu %7.05 çıktı. Daha 3 aylık veri daha var. 6 aylık enflasyon tahminleri de aşağı yukarı yüzde 20-30 çıkıyor. Ama bu sene yine enflasyonun üzerinde bir refah payı da verileceği konuşuluyor..

tablo

GÜÇLÜ BİR ASGARİ ÜCRET ARTIŞI

Zaten hem Sayın Cumhurbaşkanının açıklamaları hem de Sayın Çalışma Bakanının açıklamaları güçlü bir asgari ücret artışı olacağı yönünde.

Yıl sonu enflasyon tahminlerine de baktığımız zaman orta vadeli programda yüzde 65, yapılan anketlerde de yüzde 70-75 civarında bir yıl sonu enflasyon beklentisi var.

6 AYLIK

Şimdi biz hiç refah payı verilmeden bunlara göre hesap yaptık diyelim. 6 aylığa göre tahmini ücret 6.600 – 7.150 TL arasında olur.

Yıllığa göre tahmini ücret yaptığımız zaman ise 9.075 lira ile 9.350 lira arasında olur. Yani yüzde 65 – 70 artırdık.

yillik

Bir refah payı verilirse yani enflasyonun üzerindeki geçtiğimiz 10-15 yıla baktığımız zaman hep böyle olmuş üzerinde bir artış söz konusu olursa da bu rakamların artması söz konusu.Şimdi biz hiç refah payı verilmeden bunlara göre hesap yaptık diyelim. 6 aylığa göre tahmini ücret 6.600 – 7.150 TL arasında olur.

İŞTE ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

Faruk Erdem, 'Şahsi fikrimi sorarsanız ben 8.500 TL civarında en az bir asgari ücret bekliyorum.' ifadelerini kullandı.

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