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  4. SON DAKİKA: 2023 Asgari ücret zammında şaşırtan bir rakam gelir mi? Milyonlar bu haberi beliyor... Zam oranı için enflasyonu işaret etti

SON DAKİKA: 2023 Asgari ücret zammında şaşırtan bir rakam gelir mi? Milyonlar bu haberi beliyor... Zam oranı için enflasyonu işaret etti

23.09.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Asgari ücret 2023 zammıyla ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Aralık'ta asgari ücrete zam yapacağız" açıklaması sonrası AK Parti'den de yeni bir açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu asgari ücretle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte 2023 asgari ücretle ilgili tüm detaylar...

SON DAKİKA: 2023 Asgari ücret zammında şaşırtan bir rakam gelir mi? Milyonlar bu haberi beliyor... Zam oranı için enflasyonu işaret etti

Asgari ücret 2023 zammı için vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapılmıştı. Çalışanlar gözünü Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevirmişken Bakan Bilgin'in açıklamaları milyonlarca asgari ücretliyi heyecanlandırdı. Bakan Bilgin asgari ücrete yapılacak olan zamma ilişkin ‘enflasyonun altında kalmayacağı’ mesajını verdi. Öte yandan 2023 asgari ücret zammıyla ilgili bir yeni açıklama da AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. İşte 2023 asgari ücretle ilgili tüm detaylar...

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ŞAŞIRTAN BİR RAKAM GELİR Mİ?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Asgari ücret konusunda vatandaşlar beklentilerini yüksek tutsunlar mı? Yine şaşrıtan bir rakam gelir mi?" sorusuna yanıt verdi.

Akbaşoğlu yaptığı açıklamada "Bu konuda hem Çalışma Bakanımız hem işçi ve işveren sendikaları bütün toğlum kesimleriyle istişare halinde. Sayın Cumhurbaşkanımız da bugüne kadar bütün toğlum kesimlerine yönelik fevkalade iyileştirmelere imza atmıştır. Bu anlamda asgari ücretle ilgili de gerçekten iyi bir düzenleme, işçilerimizi ve milletimizi memnun edecek bir düzenleme yapılacağını ifade edebilirim.

Son dakika: Bakan Bilgin tek tek açıkladı: Asgari ücret zammı, EYT, enflasyon…Son dakika: Bakan Bilgin tek tek açıkladı: Asgari ücret zammı, EYT, enflasyon…

ZAM ORANI ENFLASYONUN ÜZERİNDE OLUR MU?

Her zaman milletimiz memnun ettik ve hiçbir zaman enflasyona karşı ezdirmedik. Bunu herkes zaten yaşayarak görüyor. Bizim enflasyonun üzerinde bir artış yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın.

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EMEKLİLERİ 'MEMNUN EDECEK DÜZENLEME' İÇİN YIL SONUNU İŞARET ETTİ

Memurlarla Bağ-Kur SSK ve Emekli Sandığı'na tabii emekiliere dönük, gerçekten alım güçlerini artıracak ve onları gerçekten memnun edecek düzenlemeleri de yıl sonu itibariyle ani Ocak başı itibariyle de inşallah gerçekleştireceğiz.

Toplumun tamamına yönelik olumlu adımları attık, atyoruz ve atmaya devam edeceğiz. Bu konuda rahat olsunlar. Ümidi ortaya koyan AK Parti'dir. Ümidi ortaya koyan Cumhur İttifakıdır. Ümidi ortaya koyan Recep Tayyip Erdoğan'dır.

ASGARİ ÜCRET 5 BİN 500 LİRA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında 2022 yılı için asgari ücrete görülmemiş bir zam yapılarak maaşlarda yüzde 52 oranında artış sağlanmıştı. Yapılan zam sonrası asgari ücret 2022 yılı için net olarak 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Ancak enflasyon rakamlarının yılın ilk 6 ayında yüzde 70’i aşmasıyla maaşlara ikinci bir zam yapılma ihtiyacı doğmuştu. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ikinci bir zam yapıldığını duyurdu. Böylece asgari ücret yüzde 30 artışla net 5 bin 500 liraya yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret ak parti
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