Son dakika: Bakan Bilgin tek tek açıkladı: Asgari ücret zammı, EYT, enflasyon…

Son dakika: Asgari ücret zammı bekleyen milyonlarca çalışan yeni rakamın duyurulacağı Aralık ayını heyecanla bekliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) içinse sorunun yine Aralık ayında çözüme kavuşturulacağı ifade ediliyor. Yıl sonuna kısa bir süre kala özellikle bu iki konu hakkında hükümetin çalışmaları da hız kazanmış durumda. Vatandaşlar yetkililerden gelecek açıklamalara odaklanırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin hem asgari ücret hem de EYT için flaş bir açıklamada bulundu.

AK Parti’nin 2023’e Doğru Şehir Buluşmaları programı çerçevesinde Aydın’a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, enflasyona dair açıklamalarda bulunarak, “Türkiye, dünyada derinleşen krizi büyüyerek aşacak” dedi. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceklerine vurgu yapan Bakan Bilgin, şu ifadeleri kullandı.

ENFLASYON MESAJI

“Pandemiden sonra dünyada meydana gelen iki büyük olay var. Biri enerji, ikincisi ulaştırma sistemleri ile ortaya çıkan üretim problemi ve enflasyon. Enflasyon en fazla bizi etkiliyor. Çünkü enflasyonun ABD’de yüzde 7 olması çok ciddi problem ama orası 20 trilyon dolardan fazla ekonomi. Türkiye 1 trilyon değerde buna rağmen Türkiye enflasyona karşı güçlü bir mücadele veriyor. Bunda iki yaklaşım var. Birisi ekonomiyi soğutup, daraltarak mücadele etmek. Diğeri büyüyerek, üreterek, ihracat yaparak. Türkiye bu ikincisini yaptı. Bunun bir bedeli var tabii. Türkiye Devleti de bu konuda çok kararlı olarak ücretlerimizi koruyan bir sosyal politika uyguluyoruz.”

ASGARİ ÜCRET ZAMMI ENFLASYONUN ALTINDA KALMAYACAK

Asgari ücrete yıl içerisinde yapılan iki zamma ilişkin de konuşan Bakan Bilgin, “Türkiye tarihinde ilk defa asgari ücret yüzde 50 oranında arttı. Baktık yetmedi daha sonra yüzde 30’luk bir artış daha yaptık. Yani matematiksel olarak yüzde 80 oranında bir asgari ücret artışı yaptık. Aralık ayı geliyor, yeniden değerlendirip konuşacağız. Hiç kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Adil bir şekilde herkese ek gösterge vereceğiz. Kamu çalışanlarımızla yaptığımız sözleşmede belirlediğimiz ilkeleri gerçekleştirdik. Enflasyon farkında refah payını içeren düzenleme yaptık” dedi.

EYT ARALIK AYINDA MECLİS’TE

Konuşmasında EYT meselesine de değinen Bakan Bilgin, “EYT meselesini çözeceğiz. Aralık ayında Meclis’e intikal ettireceğiz. Onu tarihe karıştırıyoruz. Taşeron işçiliğinden geçmeyen yaklaşık 90 bin kişilik bir kitle var. Onların sorunlarını çözüyor, kamuda kadroya alıyoruz. Dolayısıyla Türkiye tüm sorunlarını çözüyor. Bunları seçim kazanmak için mi yapıyoruz. Hayır, biz zaten seçimi kazanacağız ama bunları görevimiz olduğu için yapıyoruz. Milletimiz endişe etmesin bu enflasyonu da çözeceğiz. Çünkü Türkiye, ekonomiyi geliştirerek, büyüyerek bu sorunları aşacak. Dünya krizi derinleşerek artıyor ama Türkiye büyüyerek bu krizi aşacak” dedi.



