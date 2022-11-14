SON DAKİKA: Asgari ücrette yeni sistem! Bakan sinyali verdi: Yılda iki kere...

Son dakika asgari ücret haberi: Yıl sonunun yaklaşılmasıyla birlikte yeni asgari ücret zammı için de yapılan tahminler, milyonlarca çalışanın gündeminde kalmaya devam ediyor. Asgari ücretle ilgili ilk toplantı Aralık ayında yapılacak. Bununla beraber asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili yeni sistem gündemde. Bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Bakan Vedat Bilgin sinyali vermişti. Buna göre yeni asgari ücret belirleme yöntemi için eşel mobil sistemi ile enflasyon koruması masaya getirildi.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunarak yeni asgari ücret için belirlenecek sistemle ilgili açıklarda bulundu:

'6 ayda bir asgari ücret belirlenecek. 2022'de olduğu gibi 2023'de de iki kere asgari ücret görülecek. Böylece Temmuz ayı geldiğinde aynı memur ve emekliler gibi ikinci maaşı alacaklar.' dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 'ÇOK DAHA FARKLI BİR HAZIRLIĞIN İÇİNDEYİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde asgari ücret ile ilgili, "Şu anda bu konuyla ilgili çalışmaları başta Vedat hocamız olmak üzere arkadaşlarımız yapıyorlar. İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum." demişti.

2022’DE NE KADAR ZAMLANMIŞTI?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında 2022 yılı için asgari ücrete görülmemiş bir zam yapılarak maaşlarda yüzde 52 oranında artış sağlanmıştı. Yapılan zam sonrası asgari ücret 2022 yılı için net olarak 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Ancak enflasyon rakamlarının yılın ilk 6 ayında yüzde 70’i aşmasıyla maaşlara ikinci bir zam yapılma ihtiyacı doğmuştu. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ikinci bir zam yapıldığını duyurdu. Böylece asgari ücret yüzde 30 artışla net 5 bin 500 liraya yükseldi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Bakanlığın teklifi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıp yeni asgari ücreti her zaman, ister yıllık ister aylık belirleyebilir. Ücret belirlenirken ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durum, ücretliler geçinme indeksleri, geçim şartlarını da göz önünde bulunduruluyor. Asgari ücretin ödenmesinde işveren tarafından işçiye ödenen ek ücretler ve sosyal yardımlar dikkate alınmıyor.

