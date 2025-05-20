Son dakika | Avrupa Birliği'nden Suriye kararı: Tüm ekonomik yaptırımlar kaldırıldı

Son dakika: ABD'nin ardından Avrupa Birliği de Suriye'ye yönelik politikasında geri adım sinyali vermişti. Beklenen karar az önce geldi. AB, Suriye'ye yönelik tüm ekonomik yaptırımları kaldırdı. İşte detaylar...

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'de yapılan Dışişleri ve Savunma Bakanları toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, bugün Suriye’ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılmasının görüşüleceğini ve bu konuda bir uzlaşma beklediğini duyurmuştu.

"ANLAŞMA ÇIKABİLİR"

Kallas, “Suriye konusunda bugün ekonomik yaptırımların kaldırılması konusunda anlaşacağımızı umuyorum” diyerek, AB'nin Suriye politikasında önemli bir değişikliğe gidebileceğini açıklamıştı.

AB 'SURİYE' KARARINI VERDİ

Son dakika haberine göre AB, Suriye'ye yönelik tüm ekonomik yaptırımları kaldırmayı kabul etti.

Yetkililerin aktardığına göre AB ülkeleri, Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından savaştan zarar gören Suriye'nin toparlanmasına yardımcı olmak amacıyla Suriye'ye yönelik tüm ekonomik yaptırımların kaldırılmasına yeşil ışık yaktı.

Yetkililer, AB'nin 27 üye ülkesinin büyükelçilerinin, bugün Brüksel'de bir araya gelecek olan dışişleri bakanları tarafından resmen açıklanması beklenen bu adım için bir ön anlaşma yaptıklarını söyledi