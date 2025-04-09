SON DAKİKA | Avrupa da ABD'ye karşı çıktı! 21 milyar Euroluk ABD malına gümrük vergisi kararı

Son dakika: ABD ile Çin arasında Donald Trump'ın fitilini ateşlediği ticaret savaşı gitgide küresel bir ölçek kazanıyor. Bugün içerisinde hem Çin'den hem de ABD'den gelen iki hamle sonrası gündem oldukça yoğun ilerliyor. Çin'in gümrük tarifelerindeki ekstra vergi kararına ABD'den, Çinli şirketlerin hisselerinin ABD borsalarından ihracı hamlesi söz konusu oldu.

İki ülkenin de geri adım atmaması diğer ülkeleri de kamplara ayrılmaya itiyor. Avrupa Birliği de safını belirledi. İşte tüm detaylar!

AB'DEN ABD'YE GÜMRÜK VERGİSİ

Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşı tam gaz devam ederken ABD'ye bir darbe de Avrupa'dan geldi. AB, metal anlaşmazlığında 21 milyar Euroluk ABD malına gümrük vergisi uygulanmasını kabul etti.

Kaynak: Ekonomim