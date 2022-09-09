FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA: Az önce açıklandı! Bakan Nebati sosyal medyadan gelir elde edip vergi vermeyenlerin tespit edildiğini duyurdu

SON DAKİKA: Az önce açıklandı! Bakan Nebati sosyal medyadan gelir elde edip vergi vermeyenlerin tespit edildiğini duyurdu

09.09.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Türkiye'nin yeni ekonomi yol haritasını sosyal medya hesabından duyurdu. Yaptığı paylaşımda 'Türkiye ekonomisinin tüm yapısal sorunlarını kalıcı bir şekilde çözmeyi amaçlıyoruz' diyen Nebati'nin sözleri dikkat çekti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA: Az önce açıklandı! Bakan Nebati sosyal medyadan gelir elde edip vergi vermeyenlerin tespit edildiğini duyurdu

Sosyal medyadan elde edilen reklam gelirleri, canlı yayın platform gelirleri analiz edildi. 50 bin kişinin sosyal medya aracılığıyla elde ettği gelirler üzerinden vergi yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den dikkat çeken paylaşım geldi.

BAKAN NEBATİ: TOPLUMSAL GELİR DAĞILIMINI ADALETLİ BİR YAPIYA KAVUŞTURACAĞIZ

Bakan Nebati yaptığı açıklamada "Kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alarak hem işletmelerimizin rekabet gücünü artıracağız hem vergi gelirlerimizi yükselteceğiz hem de bu sayede toplumsal gelir dağılımını daha adaletli bir yapıya kavuşturacağız." ifadelerine yer verdi.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle;

"RADAR SİSTEMİ İLE YAKINDAN İZLENİYOR"

"Kovid-19 salgınının da etkisiyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de e-ticaret sektörünün hızla büyüdüğü süreçte, sanal ticaret pazarları aracılığıyla gerçekleşen ticari işlemlerin mali denetiminin önem arz ettiğini belirten Bakan Nebati "E-ticaret sektörünün sağlıklı büyümesine katkı sağlamak suretiyle, Risk Analizi Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde, oluşabilecek vergi kayıplarını detaylı bir şekilde inceliyor ve analiz ediyoruz. E-ticaret ile ortaya çıkan iş modelleri, pazarlama stratejileri, yenilikçi bir altyapı anlayışı ile kurduğumuz RADAR sistemi ile yakından izleniyor.

"SOSYAL MEDYA GELİRLERİNİN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YAKINDAN İZLİYORUZ"

Gelirlerini kısmen veya tamamen beyan dışı bırakan mükellefler özelinde saha denetimlerine başlandı. Bu denetimlerin sıklığı ve çapını artıracak ve sektöre yönelik tüm verinin mali ve finansal boyutunu yakından izleyeceğiz. Sosyal medya üzerinden elde edilen reklam gelirleri, canlı yayın platform gelirleri, içerik üretim gelirleri, çevirimiçi oyun gelirleri yani kısaca sosyal medya gelirlerinin vergisel yükümlülüklerini yakından izliyoruz."

fdgdfg

65 BİN KİŞİ ANALİZ EDİLDİ

Bugüne dek Youtube, Facebook, Instagram, Bigo Live, Twitch, TikTok, Dlive ve Scorp mecraları üzerinden yapılan analizler sonucu, 65 bin kişinin analiz edildiği bilgisini veren Bakan Nebati açıklamasına şöyle devam etti:

"50 bin kişinin, sosyal medya aracılığı ile elde ettiği gelirler üzerinden vergisel yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmediği tespit edildi. İlk etapta 3 bin 500 kişi için saha denetimlerine başlandı. Kayıt dışılığın Hazinemize yarattığı yük ile mücadelede sosyal medya gelirleri, önümüzdeki süreçte çok daha yakından izleyeceğimiz bir başlık olacak.

Oyun teknolojileri sektöründeki hızlı büyüme trendi, kayıt dışı ile mücadelemizi de hızlandırdı. E-spor sektöründe elde edilen oyuncu, turnuva, kulüp, reklam bazlı tüm gelirler RADAR sistemi tarafından yakından izleniyor.

Bakan Nebati duyurdu! "Yeni bir 'Hazine Destekli Kefalet Paketi' çalışması yürütüyoruz"Bakan Nebati duyurdu! "Yeni bir 'Hazine Destekli Kefalet Paketi' çalışması yürütüyoruz"

Bugüne dek yapılan çalışmalar kapsamına giren 3 bin kişilik analizde 588 kişi için işlem başlatıldı. Diğer yandan, mekansal kısıtlama olmaksızın, uzaktan çalışma yolu ile gelir elde eden dijital göçebeler de kayıt dışı ile mücadelede Bakanlığımızın yakın takibinde yer alıyor.

Risk Analizi Genel Müdürlüğümüz tarafından, serbest çalışan yazılımcılar, grafik ve tasarım gibi hizmetler veren dijital göçebeler, aracı platformlar üzerinden tespit edilmiş olup, gerekli işlemler başlatılmıştır."

FcNPjEaXgAIdq2o

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkat çeken zam açıklaması: 6 bin lira...Dikkat çeken zam açıklaması: 6 bin lira...
Sigaraya bir zam daha geldi!Sigaraya bir zam daha geldi!
Asgari ücret 2023 zammı için hesaplar başladı!Asgari ücret 2023 zammı için hesaplar başladı!
Anahtar Kelimeler:
Nurettin Nebati son dakika bakan nebati
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

SGK harekete geçti, uzmanlar uyarıyor: Emekliliğinizi yakmayın

SGK harekete geçti, uzmanlar uyarıyor: Emekliliğinizi yakmayın

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Gözler o tarihe çevrildi, Erdoğan duyuracak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Gözler o tarihe çevrildi, Erdoğan duyuracak

İlber Ortaylı anlattı: İsmini kullanmayabilir

İlber Ortaylı anlattı: İsmini kullanmayabilir

Olmaz olsun böylesi: Yemek değil adeta zehir

Olmaz olsun böylesi: Yemek değil adeta zehir

Resmi Gazete'de yayımlandı: Özel yurtlara yüzde 5 zam sınırı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Özel yurtlara yüzde 5 zam sınırı

Erdoğan sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı

Erdoğan sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

‘Metres’ olarak gösterilmişti! Şimdi 'Kraliçe Eş' oldu

‘Metres’ olarak gösterilmişti! Şimdi 'Kraliçe Eş' oldu

Kraliçe’nin ölümünden sonra yeni Kral ilk kez görüntülendi

Kraliçe’nin ölümünden sonra yeni Kral ilk kez görüntülendi

1000 TL üzerinde indirim! Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

1000 TL üzerinde indirim! Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Halk sokağa döküldü! Sarayın önünde manidar şarkı

Halk sokağa döküldü! Sarayın önünde manidar şarkı

Bazı şeyleri paylaşmak istemeyebilirsiniz!

Bazı şeyleri paylaşmak istemeyebilirsiniz!

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.