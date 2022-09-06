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Bakan Nebati duyurdu! "Yeni bir 'Hazine Destekli Kefalet Paketi' çalışması yürütüyoruz"

06.09.2022 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından KOBİ'ler için hazine destekli çalışma yürüttüklerini duyurdu. Bakan Nebati, teminat eksikliği yaşayan KOBİ'lerin finansman ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla yeni bir 'Hazine Destekli Kefalet Paketi' çalışması yürütüldüğünü açıklayarak, "Paketin kullandırım koşulları ve diğer tüm detayları kamuoyumuzun bilgisine sunulacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati duyurdu! "Yeni bir 'Hazine Destekli Kefalet Paketi' çalışması yürütüyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, KOBİ'lerin finansman ihtiyaçlarını en uygun şekilde desteklemek amacıyla üretim, ihracat ve istihdamı önceleyen, Türkiye Ekonomi Modeline uyumlu, yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi çalışması yürüttüklerini bildirdi.

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Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında bugüne kadar uygulamaya aldıkları destek paketlerinin, teminat eksikliği bulunan işletmelerin finansman ihtiyaçlarını karşılaması hususunda önemli bir işlev gördüğünü ifade etti.

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Bakan Nebati, yeni pakete ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Gelinen aşamada, teminat eksikliği yaşayan KOBİ’lerimizin finansman ihtiyaçlarını en uygun şekilde desteklemek amacıyla üretim, ihracat ve istihdamı önceleyen Türkiye Ekonomi Modelimizle uyumlu şekilde, yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi çalışması yürütüyoruz. Hazine Destekli Kefalet Paketi, ekonomimizin lokomotifi olan KOBİ’lerimizi odağına alan bir anlayışla kurgulanmakta olup, teknik çalışmaların tamamlanmasına müteakip hazırlanan paketin kullandırım koşulları ve diğer tüm detayları kamuoyumuzun bilgisine sunulacaktır." (AA)

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Ekonomi Nureddin Nebati

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