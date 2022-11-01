SON DAKİKA: Bağ-Kur, SGK, emekli ve memur zammı! Yeni maaşlar ne kadar olacak? Tek tek hesapladılar

Son dakika… Memur ve emeklinin gelecek yıl zam oranıyla ilgili gelen verilerde ipuçları arıyor. Ocak 2023 ile birlikte milyonlarca asgari ücretli çalışanın, memurların ve emeklilerin maaşları enflasyon oranına göre şekil alacak. Zam için ipuçları gelmeye devam ederken ekonomistlerle yapılan yeni anketlerle 2022 yılı enflasyon oranı tahmini geldi. Peki Ocak 2023 memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Kim, ne kadar maaş alacak? En düşük maaş ne kadar olacak? İşte yanıtı… İşte haberin detayları…

EKONOMİSTLERİN YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 73,12

AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlarına göre ekonomistlerin Ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,54 olurken, 2022 yılı tamamı için bu rakam yüzde 73,12 olarak kayda geçti.

YILIN SON ENFLASYON RAPORU AÇIKLANDI

Merkez Bankası tarafından yapılan Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,78 olarak güncellendi. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi de 6 aylık enflasyonun, dolayısıyla zam oranının ipucunu verdi. Ankette katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,73 iken, bu anket döneminde yüzde 67,78 oldu.

MEMUR VE EMEKLİYE YÜZDE 41’ÜN ÜZERİNDE ZAM

Memur ve emekli için 2023 yılında yapılacak maaş zamları milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyor. Memur ve memur emeklisi için yılın ilk 6 ayı baz alınarak açıklanan zam oranı yüzde 41,69 olmuştu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 42,35 zam yapılmıştı.

2023 EMEKLİ, MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

MEMUR VE EMEKLİNİN TABAN AYLIKLARI

MEMUR

Mevcut: 9.109 TL

AA Finans: 11.169 TL

TCMB : 10.827,67 TL

MEMUR EMEKLİSİ

Mevcut: 6.077 TL

AA FiNANS: 7.451 TL

TCMB: 7.223 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)

Mevcut: 4.687 TL

AA FiNANS: 5.700 TL

TCMB: 5.524 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)

Mevcut: 2.906 TL

AA FiNANS: 3.534 TL

TCBM: 3.425 TL

BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ

Mevcut: 4.197 TL

AA FiNANS: 5.104 TL

TCBM: 4.947 TL

BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ

Mevcut: 3.335 TL

AA FiNANS: 4.056 TL

TCBM: 3.931 TL

