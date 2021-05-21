Son Dakika! Bakan açıkladı, çiftçilere verilen destek ödemeleri bugün hesaplara yatıyor!

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli açıklamasında, "Çiftçilerimiz için müjdemiz var, bugün yaklaşık 427,5 milyon TL'lik destek ödemelerini üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

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