FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika! Bakan Albayrak açıkladı: 3 ay maaş desteği vereceğiz

Son dakika! Bakan Albayrak açıkladı: 3 ay maaş desteği vereceğiz

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.03.2020 19:23 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz." dedi.

Son dakika! Bakan Albayrak açıkladı: 3 ay maaş desteği vereceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz.

Tüm firmaları, çalışanları için “ücretsiz izin” yerine bu ödeneğe başvurmaya çağırıyoruz.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mart ayının son gününde... O kent beyaza büründü! Mart ayının son gününde... O kent beyaza büründü!
Bir zam, bir indirim haberiBir zam, bir indirim haberi
Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
berat albayrak, kısa çalışma ödeneği,

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulusa sesleniş konuşması yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulusa sesleniş konuşması yapacak

Koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu

Koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu

3 kamu bankasından yeni kredi desteği

3 kamu bankasından yeni kredi desteği

Bakan Selçuk duyurdu: Ödemeler 1 Nisan'da başlıyor

Bakan Selçuk duyurdu: Ödemeler 1 Nisan'da başlıyor

Altın fiyatları rekor tazeledi

Altın fiyatları rekor tazeledi

Devletten çoçuk parası müjdesi!

Devletten çoçuk parası müjdesi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Bu hastalıklara sahip olanlar 1800 prim günü ile emekli oluyor

Bu hastalıklara sahip olanlar 1800 prim günü ile emekli oluyor

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

1999 Öncesi girişi olanlara büyük müjde!

1999 Öncesi girişi olanlara büyük müjde!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 13 yorum
zahmet oldu ya size
işten çıkarilanlar ne olucek
ne kadar yapıcaklar acıklasınlar
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Kredi kartı kullananlar dikkat! BDDK'dan flaş karar

Kredi kartı kullananlar dikkat!

İstihdam koronavirüs yüzünden tehdit altında

İstihdam koronavirüs yüzünden tehdit altında

Temel İhtiyaç desteği nedir? Kimler başvurabilir, geri ödeme deme koşulları ve başvuru tarihi

Temel İhtiyaç desteği nedir?

Benzine 8 kuruş indirim, motorine 6 kuruş zam yapıldı

Bir zam, bir indirim haberi

Erkeklere erken emeklilik müjdesi! Para ödeyerek emeklilik...

Erkeklere erken emeklilik müjdesi! Para ödeyerek emeklilik...

Bu hastalıklara sahip vatandaşlar 10 yılda emekli oluyor

Bu hastalıklara sahip vatandaşlar 10 yılda emekli oluyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.