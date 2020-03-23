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  4. Son dakika: Bakan Albayrak duyurdu! Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay tavandan yapılacak

Son dakika: Bakan Albayrak duyurdu! Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay tavandan yapılacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.03.2020 20:35 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sağlık Bakanlığımızın talebini hızla karşıladık.Performans ödemelerini tüm sağlık çalışanları için 3 ay üst tavandan yapacağız. Bunun için 4,5 milyar TL ek kaynak sağlıyoruz. 32 bin yeni personel alımını da onayladık. Sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz, onlar için ne yapsak az" mesajını paylaştı.

Son dakika: Bakan Albayrak duyurdu! Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay tavandan yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığımızın talebini hızla karşıladık. Performans ödemelerini tüm sağlık çalışanları için 3 ay üst tavandan yapacağız. Bunun için 4,5 milyar TL ek kaynak sağlıyoruz. 32 bin yeni personel alımını da onayladık. Sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz, onlar için ne yapsak az" ifadelerine yer verdi.


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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Dışardan gelen Virüsü öyle yada böyle Yeneriz. sıkıntımız İçerdeki Mikroplar.. Allah ıslah etsin nediyelim
burda kime ne kadar faydası olucak akcıklansın hemşireye yansıyacak tutar 1000 tl insanlar çift maaş sanacak
üniversite hastanesinde çalışıpta yüzde 100 den zaten alanlara ne olacak acaba
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