Son dakika: Bakan Albayrak duyurdu! Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay tavandan yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığımızın talebini hızla karşıladık. Performans ödemelerini tüm sağlık çalışanları için 3 ay üst tavandan yapacağız. Bunun için 4,5 milyar TL ek kaynak sağlıyoruz. 32 bin yeni personel alımını da onayladık. Sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz, onlar için ne yapsak az" ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanlığımızın talebini hızla karşıladık.Performans ödemelerini tüm sağlık çalışanları için 3 ay üst tavandan yapacağız. Bunun için 4,5 milyar TL ek kaynak sağlıyoruz.



32 bin yeni personel alımını da onayladık. Sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz, onlar için ne yapsak az. https://t.co/rJBhfgfDIO — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 23, 2020



