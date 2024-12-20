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  4. SON DAKİKA | Bakan Bayraktar duyurdu: ABD Gazprombank yaptırımında Türkiye'yi muaf tutacak

SON DAKİKA | Bakan Bayraktar duyurdu: ABD Gazprombank yaptırımında Türkiye'yi muaf tutacak

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
20.12.2024 10:00
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Son dakika haberi: Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesiyle Türkiye-ABD ilişkilerinin nasıl bir seyir alacağı merak edilirken, dikkat çeken bir açıklama geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin Türkiye'ye Gazprombank yaptırımında muafiyet tanıdığını duyurdu.

SON DAKİKA | Bakan Bayraktar duyurdu: ABD Gazprombank yaptırımında Türkiye'yi muaf tutacak

Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaptığı açıklamada, ABD’nin Gazprombank yaptırımında Türkiye’ye muafiyet tanıdığını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’nın ABD’li muhataplarıyla yaptığı görüşmelerin ardından Bloomberg’e konuşan Bakan Bayraktar, Türkiye’nin doğal gaz borcu ödemelerini Gazprombank üzerinden yapmaya devam edebileceğini açıkladı.

Gazprombank’ın ABD yaptırım listesine alınmasının ardından Türkiye muafiyet talebini ısrarla dile getirmişti. ABD’nin kararının Türkiye’nin Rusya ile doğal gaz ticaretini doğrudan etkileyeceğini işaret eden Bakan Bayraktar, geçmişte İran yaptırımları sürecinde de benzer muafiyetin Türkiye’ye tanıdığını anımsatmıştı. Bayraktar, muafiyet olmazsa, bunun Türkiye’nin de yaptırımların hedefi olduğu anlamına gelebileceğini söylemişti.

BAYRAKTAR

ALTERNATİF ÇÖZÜM YOLLARI GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ

Türkiye bir yandan da Rusya ile alternatif çözüm yolları konusunda görüşmeler yapmıştı. Kasım ayının sonunda Ankara’ya gelen Rus yetkililerle bakanlıklardan bürokratlar gündeme gelebilecek senaryoları ele almıştı.

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Bayraktar, Rusya ile ele alınan alternatif ödeme yolları konusunda değerlendirme yapmadı.

Anahtar Kelimeler:
Türkiye doğal gaz abd alparslan bayraktar
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