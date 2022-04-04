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Son dakika: Bakan Bilgin 3600 ek gösterge için o tarihi işaret etti! Ümidimiz...

04.04.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin , milyonların merakla beklediği 3600 ek gösterge olarak mayıs ayını işaret etti. İşte son dakika 3600 ek gösterge haberinin detayları...

Son dakika: Bakan Bilgin 3600 ek gösterge için o tarihi işaret etti! Ümidimiz...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen "4688 Sayılı Kanun ve 10. Yılında Toplu Sözleşme Kongresi"nin açılışında enflasyonr rakamlarını değerlendirdi; 3600 ek gösterge için milyonlarca kişinin beklediği o tarih hakkında açıklamada bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının yüzde 61'in üzerinde gelmesi hakkında konuşan Bakan Bilgin, "ABD dünyanın en zengin ülkesi tarihinde görülmemiş enflasyonu yaşıyor. Almanya geçtiğimiz 7.3 aylık enflasyon açıkladı. Türkiye’de de enflasyon çok yüksek. Enflasyonla mücadele etmek birinci görevimiz öncelikli hedefimiz ama bugünkü dünya konjektürünün Türkiye’ye yüklediği bir mesele olarak boyutu görmek lazım" dedi.

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3600 EK GÖSTERGE İÇİN TARİH VERDİ

3600 ek gösterge içinse mayıs ayını işaret eden Bakan Bilgin, "3600 ek gösterge meselesinde çalışmamız son aşamasına geldi. Ümidimiz Mayıs ayında çalışmayı tamamlamak ve Meclise intikal ettirmek" ifadelerini kullandı.


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Vedat Bilgin
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