FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son Dakika: Bakan Bilgin'den flaş asgari ücret açıklaması "Yıl sonunda yeni bir düzenleme yapacağız"

Son Dakika: Bakan Bilgin'den flaş asgari ücret açıklaması "Yıl sonunda yeni bir düzenleme yapacağız"

31.07.2022 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücretle ilgili flaş bir açıklama geldi. Bakan Bilgin açıklamasında "Yıl sonunda bunu dikkate alarak yeni bir düzenleme yapacağız." ifadelerini kullandı. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Bakan Bilgin'den flaş asgari ücret açıklaması "Yıl sonunda yeni bir düzenleme yapacağız"

Son dakika haberi: Asgari ücret tartışmalarıyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada "Yıl sonunda bunu dikkate alarak yeni bir düzenleme yapacağız. Emekçilerimizi ezdirmeyeceğiz. Sermayenin emek düşmanlığı yapmasının karşısında olacağız" dedi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM

Milyonların uzun süredir beklediği asgari ücret zammıyla ilgili 1 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama gelmiş ve 2022 asgari ücret ara zammı duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldığını ve net asgari ücretin 5500 lira olduğunu açıklamıştı.

Geçtiğimiz hafta Kayseri'deki bir açılışta yaptığı konuşmasında asgari ücrete de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan "2022 yılı temmuz ayından itibaren uygulanacak asgari ücreti net 5500 olarak belirledik. Yılbaşında inşallah bu tabloyu tekrar değerlendirecek, gerekeni yine yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

iStock-1063289558

BAKAN BİLGİN ASGARİ ÜCRET DÜZENLEMELERİNE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni asgari ücretin açıklamasının ardından geçtiğimiz günlerde yeni açıklamalarda bulunmuş, asgari ücret düzenlemeleriyle emeği koruyacak önlemler aldıklarını söylemişti. Bakan Bilgin, 'Asgari ücret, adı üzerinde asgari düzeydeki ücrettir, bunu yukarıya çekmek sanayi toplumu içinde ancak örgütlülükle ve sendikal özgürlüklerin kullanımıyla ilgilidir' açıklamasını yapmıştı.

Asgari ücret düzenlemeleriyle emeği koruyacak önlemler aldıklarını söyleyen Bakan Bilgin, şöyle devam etmişti:

"Sendikal özgürlükler ne kadar kullanılıyorsa, ne kadar genişliyorsa asgari ücretin üzerinde ücret seviyesini belli bir aşamaya doğru tırmandırmak mümkündür. Bu da emekçilerin, çalışanların üretimden daha fazla pay almasını sağlayacak bir mekanizmadır. Demokrasi böyle bir şeydir, demokrasi toplu sözleşmenin olduğu, sendikal özgürlüklerin olduğu yerdir, demokratik toplum bunların üzerinde yükselir, bunun için biz buna çok önem veriyoruz. Çalışanların özgürlüklerine saygı duyan işverenlerin, çalışanların ürettiği, işletmelerin ürettiği değeri çalışanlarla paylaşan işletmeleri bunun için saygıdeğer buluyoruz."

Kaynak: DHA/AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yargıtay'dan emsal yıllık izin kararı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyorYargıtay'dan emsal yıllık izin kararı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor
Benzin yüzde 27, motorin ise yüzde 4...Benzin yüzde 27, motorin ise yüzde 4...
Türkiye’de bir ilk! Toplu ulaşımda yeni dönemTürkiye’de bir ilk! Toplu ulaşımda yeni dönem
Anahtar Kelimeler:
Vedat Bilgin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Gözler yarınki toplantıda

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Gözler yarınki toplantıda

ABD-Çin gerilimi tırmanıyor: Pelosi'nin uçağını düşürebiliriz

ABD-Çin gerilimi tırmanıyor: Pelosi'nin uçağını düşürebiliriz

Sosyal medyada gündem oldu: Aylık 130 bin TL'ye kiralık daire!

Sosyal medyada gündem oldu: Aylık 130 bin TL'ye kiralık daire!

Yargıtay'dan emsal yıllık izin kararı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Yargıtay'dan emsal yıllık izin kararı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Asgari ücretliye kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı!

Asgari ücretliye kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı!

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik kaç TL oldu?

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik kaç TL oldu?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyada gündem yarattı! Bu hareket çok konuşuldu

Sosyal medyada gündem yarattı! Bu hareket çok konuşuldu

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.