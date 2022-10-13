SON DAKİKA | Bakan Bilgin'den herkesi ilgilendiren asgari ücret ve EYT sözleri! 'Şimdi ben de 20 bin TL olacak diyeyim'

Son dakika asgari ücret haberi: Vatandaşlar yetkililerden gelecek açıklamalara odaklanmışken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hem asgari ücret hem de EYT ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. Bakan Bilgin, Aralık ayında asgari ücrette tahribatı ortadan kaldıracak düzenleme yapılacağını bildirdi. Öte yandan EYT sorununun aralık ayında çözüleceğini belirten Bilgin, "EYT ve asgari ücret bekleyenler memnun olacak" diye konuştu.

SON DAKİKA: BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Bakan Bilgin, 'Aralık'ta asgari ücret komisyonunun alacağı kararla emekçinin üzerindeki tahribatı ortadan kaldıracağız' dedi.

'ŞİMDİ BEN DE 20 BİN OLACAK DİYEYİM...'

Bakan Bilgin, "Asgari ücret 20 bin lira da olsun diyebilirim ama işverenin ödeyebileceği bir rakam olması lazım. Kamuoyundaki asgari ücret söylentileri gerçeği yansıtmıyor" diye konuştu.

"EYT DÜZENLEMESİ ARALIKTA"

Emeklilikte Yaşa Tıkalanlar (EYT) ile ilgili konuşan Bilgin, şunları söyledi: "EYT durumu var. Onu aralık ayı içinde çözeceğiz. Tüm sorunları çözen kapsamlı bir düzenleme. Çalışma hayatında insanların kafalarındaki sorunları, endişeleri gidecerek şeffaf düzenleme. EYT ve asgari ücret bekleyenler memnun olacak."



