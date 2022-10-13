FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | Bakan Bilgin'den herkesi ilgilendiren asgari ücret ve EYT sözleri! 'Şimdi ben de 20 bin TL olacak diyeyim'

SON DAKİKA | Bakan Bilgin'den herkesi ilgilendiren asgari ücret ve EYT sözleri! 'Şimdi ben de 20 bin TL olacak diyeyim'

13.10.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Milyonlarca kişi asgari ücret zammı ve EYT düzenlemesi için gözünü Aralık ayına çevirmişken Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’den flaş bir açıklama geldi. Bakan Bilgin asgari ücrete yapılacak olan zamma ilişkin,' Aralık'ta asgari ücret komisyonunun alacağı kararla emekçinin üzerindeki tahribatı ortadan kaldıracağız' dedi. Öte yandan EYT ile ilgili düzenlemenin bütün sorunları aşmaya dönük ve kapsamlı olacağını bildirdi.

Son dakika asgari ücret haberi: Vatandaşlar yetkililerden gelecek açıklamalara odaklanmışken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hem asgari ücret hem de EYT ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. Bakan Bilgin, Aralık ayında asgari ücrette tahribatı ortadan kaldıracak düzenleme yapılacağını bildirdi. Öte yandan EYT sorununun aralık ayında çözüleceğini belirten Bilgin, "EYT ve asgari ücret bekleyenler memnun olacak" diye konuştu.

SON DAKİKA: BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Bakan Bilgin, 'Aralık'ta asgari ücret komisyonunun alacağı kararla emekçinin üzerindeki tahribatı ortadan kaldıracağız' dedi.

iStock-1221622909 (1)

'ŞİMDİ BEN DE 20 BİN OLACAK DİYEYİM...'

Bakan Bilgin, "Asgari ücret 20 bin lira da olsun diyebilirim ama işverenin ödeyebileceği bir rakam olması lazım. Kamuoyundaki asgari ücret söylentileri gerçeği yansıtmıyor" diye konuştu.

"EYT DÜZENLEMESİ ARALIKTA"

Emeklilikte Yaşa Tıkalanlar (EYT) ile ilgili konuşan Bilgin, şunları söyledi: "EYT durumu var. Onu aralık ayı içinde çözeceğiz. Tüm sorunları çözen kapsamlı bir düzenleme. Çalışma hayatında insanların kafalarındaki sorunları, endişeleri gidecerek şeffaf düzenleme. EYT ve asgari ücret bekleyenler memnun olacak."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın ve dolar ABD enflasyonundan nasıl etkilendi?Altın ve dolar ABD enflasyonundan nasıl etkilendi?
Ankara'da başladı Meclis'e taşındı! CHP harekete geçti: Elektrik, benzin, motorin ve doğal gaz için yüzde 50 indirim...Ankara'da başladı Meclis'e taşındı! CHP harekete geçti: Elektrik, benzin, motorin ve doğal gaz için yüzde 50 indirim...
'Sadece bir kere' diyerek açıkladı: Araç fiyatlarını düşürür ÖTV ve KDV...'Sadece bir kere' diyerek açıkladı: Araç fiyatlarını düşürür ÖTV ve KDV...
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Vedat Bilgin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 30 yorum
bence asgari ücret altı Bin olsun yeter devlete yuklenmeyelim kimi doyuracak devlet ona ver buna ver devlet büyüklerimiz maaş bile almazken altı Bin bize çok bile.
Devlet belirler ama kimse uygulanmaz şuan bile 4000 TL ye çalışanlar var zorunlu olarak. Bunları denetlemesi lazım ama nerede yarı zaman lı gösterip tam çalıştırıp sigortasını yarım gün gösterenler yazık size öte dünyada nasıl hesap vereceksiniz acaba kul hakkı yemekten
Anlaşılan senin tuzun kuru. Asgari ücrete bizde zam olmasın diyoruz ama herşeyede zam gelmesinn konuya birde burdan vak bugün aldığını yarın zamlı alıyoruz. Herseye zam.
Bu bakanı tebrik ediyırum çok net biri helal.
valla bakan bey şu an asgari ücret diptedir enflasyonun altındadır kesinlikle sağlam bir iyileşme şarttır ins yaparsiniz

En Çok Okunan Haberler

Öğretmenine yakalanınca 4. kattan kendini boşluğa bıraktı!

Öğretmenine yakalanınca 4. kattan kendini boşluğa bıraktı!

Herkes asgari ücreti beklerken... Maaşlar değişiyor!

Herkes asgari ücreti beklerken... Maaşlar değişiyor!

Önlem alınmazsa sokaklar zombilerle dolacak!

Önlem alınmazsa sokaklar zombilerle dolacak!

Gündem yaratan dolar çıkışı: 7-8 liraya düşer…

Gündem yaratan dolar çıkışı: 7-8 liraya düşer…

Bakan Bilgin'den asgari ücret ve ETY açıklaması

Bakan Bilgin'den asgari ücret ve ETY açıklaması

Ehliyet yenileme için son tarih yaklaşıyor

Ehliyet yenileme için son tarih yaklaşıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Çocuk isteyenler bitmedi! ''Bedenimi açık artırmaya sunacağım''

Çocuk isteyenler bitmedi! ''Bedenimi açık artırmaya sunacağım''

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Dolabınıza bir kâse pirinç koyarsanız ne olur? Hayatınızı değiştirecek...

Dolabınıza bir kâse pirinç koyarsanız ne olur? Hayatınızı değiştirecek...

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.