SON DAKİKA | Bakan Bilgin duyurdu: O aylıklar da asgari ücret düzeyine çıkarılıyor

Son dakika: Gazi aylıkları asgari ücret seviyesine çıkarılıyor. Karar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından duyuruldu.

Bakan Bilgin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Meclise sunduğumuz çalışmayla; Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle Gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Devlettir ve vatana fedakarca hizmet etmiş Gazilerimizin yanındadır." dedi.

Bakan Bilgin'in paylaşımı şu şekilde;

Meclise sunduğumuz çalışmayla; Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle Gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Devlettir ve vatana fedakarca hizmet etmiş Gazilerimizin yanındadır. — Vedat Bilgin (@vedatbilgn) March 26, 2023



