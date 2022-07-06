Son dakika: Bakan Dönmez merakla beklenen tarihi açıkladı! Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin görevi için geri sayım başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin filosuna dördüncü olarak katılan sondaj gemisinin adının Abdülhamid Han olarak belirlendiğini duyurmuştu. Geminin göreve başlayacağı tarih merakla beklenirken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bugün gemiye gerçekleştirdiği ziyarette ağustos ayına işaret etti.
İşte Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları:
Abdülhamid Han sondaj gemisinin ilk görev yeri için 5-6 alternatif görüşülüyor. Bir ay daha sabredeceğiz inşallah. Görev yeri büyük olasılıkla Akdeniz olur.
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