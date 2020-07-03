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  4. Son dakika! Bakan duyurdu, elektrikte Yeşil Tarife (YETA) uygulaması başlıyor

Son dakika! Bakan duyurdu, elektrikte Yeşil Tarife (YETA) uygulaması başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.07.2020 09:00 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullanmak isteyen vatandaşlar için geliştirilen Yenilenebilir Tarife olarak bilinen Yeşil Tarife’ye (YETA) ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

Son dakika! Bakan duyurdu, elektrikte Yeşil Tarife (YETA) uygulaması başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, ağustos ayı itibariyle yeni tarifeye geçileceğini açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
2 aydır evde yokum, 100 TL geldi ay başına ne buzdolabı ne bişi, sigortayı indirip gitmiştim ama helal etmiyorum, inancınız var ise orada görüşürüz.
adı güzel olan her proje bize bir şekil giriyor.. bakalım bu nasıl bişe..
elektrik dağıtım şirketi resmen facia faturalar çok yüksek geliyor perişan etti hepimizi
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