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SON DAKİKA| Bakan duyurdu! GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı

15.11.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurularının başladığını duyurdu. Kasapoğlu açıklamasında, "Sosyal bir hukuk devleti olma misyonumuzu burs ve kredilerde de gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA| Bakan duyurdu! GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı

Son dakika haberine göre GSB Burs ve Öğrenim Kredisi için başvuru tarihi merak ediliyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurularının başladığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre, yükseköğretim programına girmeye hak kazananların yanı sıra, ara sınıf öğrencileri ile yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları, 2022-2023 eğitim öğretim yılı için verilecek burs ve öğrenim kredisi başvurularını 17 Kasım Perşembe günü saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yapabilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılacak değerlendirme sonucunda ise mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi verilecek.

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'ENFLASYON FARKI OLMAYACAK'

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sosyal bir hukuk devleti olma misyonumuzu burs ve kredilerde de gösteriyoruz. Finansal altyapı, faydalanan öğrenci sayısı ve sürdürülebilirlik bakımından dünyada eşi benzeri olmayan burs ve öğrenim kredisi imkanını da bu ülkenin gençlerinin hizmetine sunuyoruz. 2004'ten bu yana 5,9 milyon gencimize 24 milyar 327 milyon lira burs, 2002'den bu yana 16,5 milyon gencimize 62 milyar 260 milyon lira kredi ödemesi gerçekleştirdik. 21 senede burs ve kredilerden faydalanan kişi sayısını 9 kat, ödenen tutarı ise 19 kat artırdık. 2002'de 45 lira olan burs rakamı, bugün lisansta 850, yüksek lisansta 1700 ve doktorada 2550 lira seviyesindedir. Sadece 2022'de, 506 bin 61 üniversite öğrencimize burs, 913 bin 887 üniversite öğrencimize ise öğrenim desteği kredisi sağladık."

Bakan Kasapoğlu, öğrenim kredilerinde devrim niteliğinde bir adım atarak kredi geri ödemelerinde hesaplanan enflasyon tutarını ortadan kaldırdıklarını da hatırlatarak, "Bundan böyle gençlerimiz, üniversite eğitimleri boyunca kullandıkları kredi tutarı kadar meblağı, sadece ana parayı geri ödeyerek borçlarını kapatabilecek. Herhangi bir enflasyon farkı, ÜFE, TÜFE farkı gibi bir ödeme yapmayacaklar. 21 senede yapılan sessiz devrimlerle gençleri Türkiye Yüzyılı'nın ana aktörü yapacak yolun patikalarını meydana getirdik. Bu süreci ilmek ilmek işledik." ifadelerini kullandı.

AA

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