Son Dakika: Bakan duyurdu, ihracatta tüm zamanların en yüksek rakamı!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şubat ayı ihracat rakamları hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Ruhsar Pekcan, "Şubatta ihracatımız yüzde 9,6 artışla 16 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamıdır." ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan'ın konuşmasından satır başları:

Yılın ilk iki ayı itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 79,5'ten yüzde 82,9'a yükseldi.

Şubatta ithalat, 2020'nin aynı ayına göre yüzde 9,8 artarak 19 milyar 372 milyon dolar oldu. İlk 2 ayda dış ticaret açığı yüzde 15,3 düştü.

16 milyar doları aşarak tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamını yakaladık.

Şubat ayında da ihracatımız, başarılı grafiği artırırak sürdürmüştür. Yüzde 9,6 artışla 16 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı Şubat ayında yüzde 86,4; Ocak-Şubat döneminde ise yüzde 86,8 olarak gerçekleşmiştir.

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İHA

