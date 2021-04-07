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Son Dakika: Bakan Elvan'dan G-20 toplantısı açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.04.2021 18:28 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, G-20 Bakanlar Toplantısı sonrası, "Küresel canlanmada gelişmekte olan ülkelerin gücüne değindik. Düşük gelirli ülkeleri desteklemeye yönelik somut kararlar aldık." dedi.

Son Dakika: Bakan Elvan'dan G-20 toplantısı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, video konferans yöntemi ile G-20 Bakanlar toplantısına katıldı.

3 MADDEYLE DUYURDU

Bakan Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, G-20 Bakanlar toplantısına katıldığını duyurdu. Video konferans ile gerçekleşen toplantıya ilişkin fotoğraf paylaşan Bakan Elvan, "Küresel canlanmada gelişmekte olan ülkelerin gücüne değindik. Finansal istikrar için, gelişmiş ülke merkez bankalarının şeffaf ve zamanlı iletişiminin gereğini vurguladık. Düşük gelirli ülkeleri desteklemeye yönelik somut kararlar aldık" açıklamasında bulundu. (DHA)

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