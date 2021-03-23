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Son dakika! Bakan Elvan: Ekonomi reformlarımızın takvimini tamamladık

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.03.2021 21:40 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomik reform paketiyle açıklanan eylemlerin uygulanma takvimin belli olduğunu açıkladı. Ekonomi Reformları Eylem Planı'nın detaylarına bakanlığın internet sitesinde yer verilirken, açıklanan takvime göre tüm eylemler 2023 yılının mart ayına kadar tamamlanacak.

Son dakika! Bakan Elvan: Ekonomi reformlarımızın takvimini tamamladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Mart'ta açıkladığı, ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütmeye yönelik Ekonomi Reformları Eylem Planı takvimi, ilgili Bakanlıkların ve kurumların yol haritası belli oldu.

Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekonomi Reformlarımızın takvimini tamamladık. Bakanlığımızın internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Eylem planı Kamu Maliyesi, Fiyat İstikrarı, Finansal Sektör, Cari Açık, İstihdam, Kurumsal Yönetişim, Yatırımların Teşvik Edilmesi, İç Ticaretin Kolaylaştırılması, Rekabet, Piyasa Gözetimi ve Denetimi olmak üzere 10 başlıkta ana eylemlerden oluştu.

Söz konusu takvime göre Ekonomi Reform Paketi'ndeki tüm eylemler 2023 yılının mart ayına kadar tamamlanacak. (AA)

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
çok komiksiniz????????????
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Ekonomi reformlarımı takvimi tamamlanmış Hayırlı olsun. 2021 yılı takvimi galiba duvaramı asılıyor yapraklı takvimmi? :):):)
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