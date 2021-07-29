Son Dakika! Bakan Elvan: KDV'de indirim süresi 2 ay daha uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Salgından olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla; konaklama, yeme-içme, ulaşım, işyeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz" dedi.

Salgından olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla; konaklama, yeme-içme, ulaşım, işyeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz.



Esnafımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun. — Lütfi Elvan (@lutfielvan) July 29, 2021



