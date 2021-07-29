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  4. Son Dakika! Bakan Elvan: KDV'de indirim süresi 2 ay daha uzatıldı

Son Dakika! Bakan Elvan: KDV'de indirim süresi 2 ay daha uzatıldı

29.07.2021 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, salgından etkilenen sektörler için bir yıldır uygulanan KDV oran indirimlerinin iki ay daha devam edeceğini açıklandı.

Son Dakika! Bakan Elvan: KDV'de indirim süresi 2 ay daha uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Salgından olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla; konaklama, yeme-içme, ulaşım, işyeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Lütfi Elvan
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu ne ya bu indirim kime ne icin yapildi hangisi vatandasa indirim olarak yansidi
lütfemişsiniz...

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