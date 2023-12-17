SON DAKİKA | Bakan Göktaş duyurdu: Yeni yılla birlikte 2 bin 392 engelli memur atanacak

Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada "Yeni yılla birlikte 2 bin 392 engelli memur ataması gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Bakanlığının Genel Kurul’daki 2024 yılı bütçesi görüşmeleri için geldiği Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"SAYILARI 12 KAT ARTTI"

Bir gazetecinin, kamuoyunda, "engelli atamalarına ilişkin bir beklenti söz konusu" olduğunu belirterek, değerlendirmesini sorması üzerine Göktaş, son 21 yılda kamuda engelli memur sayısını 12 kat artırdıklarına dikkati çekti.

YENİ ATAMA MÜJDESİ

Şubat ayında da engelli memur ataması yapıldığını hatırlatan Göktaş, "Yeni yıl ile birlikte 2 bin 392 engelli vatandaşımızın atamasını daha gerçekleştireceğimizin müjdesini paylaşmak isterim. Böylece bu yıl kamuda 4 bin 715 engelli vatandaşımızın istihdamını sağlamış olacağız" diye konuştu.







