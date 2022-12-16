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  4. Son dakika: Bakan Kasapoğlu duyurdu: Burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandı

Son dakika: Bakan Kasapoğlu duyurdu: Burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandı

16.12.2022 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 2022-2023 GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Son dakika: Bakan Kasapoğlu duyurdu: Burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandı

Son dakika haberine göre, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 2022-2023 GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

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