Son Dakika! Bakan Kasapoğlu duyurdu: Mayıs ayı KYK burs ve kredi ödemeleri başladı

Mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığı duyuruldu.

KYK BURS VE KREDİLERİ ÖDENMEYE BAŞLADI

Burs ve kredi ödemelerine başlandığını sosyal medya hesabından duyuran Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu açıklamasında, "Öğrencilerimize kesintisiz destekle devam eden burs ve kredilerimizin mayıs ayı ödemeleri hesaplarda. Güzel günlerde harcayın arkadaşlar." dedi.

İşte Kasapoğlu'nun o paylaşımı;

Öğrencilerimize kesintisiz destekle devam eden burs ve kredilerimizin mayıs ayı ödemeleri hesaplarda.



Güzel günlerde harcayın arkadaşlar. pic.twitter.com/DW9IsfMFX5 — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) May 6, 2021

ÖDEMELER TC'YE GÖRE YAPILACAK

TC Kimlik numarasının son rakamına göre ödemeler yapılacak. Ödeme günleri şu şekilde belirlendi;

“0” olanlar 6 Mayıs,

“2” olanlar 7 Mayıs,

“4” olanlar 8 Mayıs,

“6” olanlar 9 Mayıs,

“8” olanlar 10 Mayıs’ta ödemelerini alabilecek.

BURS ÖDEMESİ NE KADAR OLDU?

Lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1.300 TL ve doktora öğrencilerine de 1.950 TL burs/kredi ödemesi yapılacak.



