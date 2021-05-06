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Son Dakika: Emekli bayram ikramiyeleri bugün veriliyor! Emekliler için banka saatleri değişti

06.05.2021 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklilerinin bayram ikramiyesinin bugün ödenmeye başladığını belirtti. Bu süreçte banka saatlerinde ise değişikliğe gidildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin açıklama yaparak, “Emeklilerimize Ramazan bayramı ikramiyeleri bugün itibarıyla ödenmeye başladı.“ dedi.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ BUGÜN VERİLİYOR

Bakan Bilgin Twitter hesabından geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında paylaşım yaparak, "Emeklilerimize bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde ödenecek. SSK emeklilerimizin 6 Mayıs’ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ise 7 Mayıs’ta bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak. Tüm emeklilerimizin ve ailelerinin şimdiden bayramını tebrik ediyorum." demişti.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR VERİLECEK?

Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz hafta yapılan yasal düzenlemeyle emekli bayram ikramiyesinin 1100 liraya yükseltildiğini anımsattı.
Bu kapsamda Ramazan Bayramı ikramiyesinin bayramdan önceki hafta ödeneceğini vurgulayan Bilgin, "12,7 milyon emekliye 12,3 milyar lira ikramiye ödenecek." dedi.

EMEKLİLER İÇİN BANKA SAATLERİ DEĞİŞTİ

TBB'den yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi hükümleri ve Bakanlığın açıklamaları uyarınca 3-15 Mayıs'ta yapılacak emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin, salgın tedbirlerine uyulmak üzere yoğunluğun önüne geçilerek daha güvenli ve kolay şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla TBB Yönetim Kurulu tarafından şube çalışma saatlerine ilişkin bir tavsiye kararı alındığı bildirildi.

MESAİ SAATLERİ 09.00-16.30 SATLERİ ARASINA ÇEKİLECEK

AA'da yer alan habere göre açıklamada, "Buna göre üyeler, açık olacak şubelerinde yeteri kadar personel bulundurmak üzere müşteri kabul saatlerini 6, 7, 10 ve 11 Mayıs'ta saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.30, arife günü olan 12 Mayıs'ta saat 9.00-12.30 olarak belirleyebilecektir. Diğer günlerde şubelerde 10.00-16.00 saatlerinde hizmet verilmeye devam edilecektir. Toplumun, kendisinin ve çalışanların sağlığının korunmasına azami ölçüde çaba gösterilmesini teminen banka müşterilerinin; işlemlerinde ATM, internet ve mobil bankacılığı gibi şube dışı kanalları tercih etmelerini arz ve teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı emekli maaşı
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Dalga mı geçiyorsunuz 1 ayda 3 defa çalışma saatimi değişir, kaçda gidecemizi bilemiyoruz artık. Bu arada sayın Cumhurbaşkanım Özel sektörede bayramlarda asgari ücretliye 1000 tl ikramiye zorunluluğu getirsenizde garibanınde yüzü gülse...
Ulan arkadaş bizim suçumuz ne 3 aydır maaş yok müşavir danışmanlık hizmeti karayolları taşeronları ankaranın bizim firmayamı gıcıklığı var göndermiyor hiç bir yere ödenek . Sn. Cumhurbaşkanı gör bizi gör ...
kçö leride odeseydiniz keşke hep kara duzensiniz ya onca çalışan kçö kedi bekliyor

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