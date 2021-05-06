Son Dakika: Emekli bayram ikramiyeleri bugün veriliyor! Emekliler için banka saatleri değişti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin açıklama yaparak, “Emeklilerimize Ramazan bayramı ikramiyeleri bugün itibarıyla ödenmeye başladı.“ dedi.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ BUGÜN VERİLİYOR

Bakan Bilgin Twitter hesabından geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında paylaşım yaparak, "Emeklilerimize bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde ödenecek. SSK emeklilerimizin 6 Mayıs’ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ise 7 Mayıs’ta bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak. Tüm emeklilerimizin ve ailelerinin şimdiden bayramını tebrik ediyorum." demişti.

Emeklilerimize bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde ödenecek.



SSK emeklilerimizin 6 Mayıs’ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ise 7 Mayıs’ta bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak.



Tüm emeklilerimizin ve ailelerinin şimdiden bayramını tebrik ediyorum. — Vedat Bilgin (@vedatbilgn) May 3, 2021

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR VERİLECEK?

Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz hafta yapılan yasal düzenlemeyle emekli bayram ikramiyesinin 1100 liraya yükseltildiğini anımsattı.

Bu kapsamda Ramazan Bayramı ikramiyesinin bayramdan önceki hafta ödeneceğini vurgulayan Bilgin, "12,7 milyon emekliye 12,3 milyar lira ikramiye ödenecek." dedi.

EMEKLİLER İÇİN BANKA SAATLERİ DEĞİŞTİ

TBB'den yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi hükümleri ve Bakanlığın açıklamaları uyarınca 3-15 Mayıs'ta yapılacak emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin, salgın tedbirlerine uyulmak üzere yoğunluğun önüne geçilerek daha güvenli ve kolay şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla TBB Yönetim Kurulu tarafından şube çalışma saatlerine ilişkin bir tavsiye kararı alındığı bildirildi.