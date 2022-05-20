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Son dakika: Bakan Kirişci duyurdu... Destek ödemeleri hesaplara aktarılmaya başladı

20.05.2022 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarımsal Destek Ödemeleri'ne ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Bakan Kirişci, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, destek ödemelerinin hesaplara aktarılacağını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Bakan Kirişci duyurdu... Destek ödemeleri hesaplara aktarılmaya başladı

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "25 Milyon 414 Bin 535 TL'lik Tarımsal Destekleme Ödemeleri'ni bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.

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SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Bakan Kirişci, Tarımsal Destek Ödemeleri'ne ilişkin açıklama yaptı. Twitter hesabından açıklama yapan Kirişci, "Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması Desteği; 18 milyon 635 bin 700TL. Kırsal Kalkınma Desteği; 6 milyon 778 bin 835 TL. Toplamda 25 Milyon 414 Bin 535 TL'lik Tarımsal Destekleme Ödemeleri'ni bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. (DHA)

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