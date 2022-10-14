FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Bakan Kirişci, 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Ödemeler hesaplara yatmaya başladı

Son dakika: Bakan Kirişci, 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Ödemeler hesaplara yatmaya başladı

14.10.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den milyonlarca çiftçiyi ilgilendiren son dakika haberi geldi Bakan Kirişçi, "501 milyon 273 bin 85 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Bakan Kirişci, 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Ödemeler hesaplara yatmaya başladı

Son dakika: Bakan Kirişci, "Hayırlı ve bereketli olsun" diyerek duyurdu! Ödemeler hesaplara yatmaya başladıSon dakika haberine göre, merakla beklenen tarımsal destekleme ödemeleriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 501 milyon 273 bin 85 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerimiz hesaplarına aktarılmaya başlandığını duyurdu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte zamlı memur ve emekli maaş tablosuİşte zamlı memur ve emekli maaş tablosu
Ankara'da başladı Meclis'e taşındı! CHP harekete geçti: Elektrik, benzin, motorin ve doğal gaz için yüzde 50 indirim...Ankara'da başladı Meclis'e taşındı! CHP harekete geçti: Elektrik, benzin, motorin ve doğal gaz için yüzde 50 indirim...
Sizin de EYT’den erken emekli olma şansınız olabilir! Sizin de EYT’den erken emekli olma şansınız olabilir!
Anahtar Kelimeler:
Vahit Kirişci Tarımsal destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan son dakika asgari ücret açıklaması

Erdoğan'dan son dakika asgari ücret açıklaması

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Motorin fiyatlarına bir zam daha geliyor

Motorin fiyatlarına bir zam daha geliyor

Canlı yayında uyuşturucu içip, nasıl hazırladığını gösterdi

Canlı yayında uyuşturucu içip, nasıl hazırladığını gösterdi

MasterChef yarışmacısı bakın kim çıktı! ''Resmen kurgu izliyoruz!''

MasterChef yarışmacısı bakın kim çıktı! ''Resmen kurgu izliyoruz!''

EYT'de çok tartışılacak taşeron işçi detayı! Emekli olmak istemiyorlar

EYT'de çok tartışılacak taşeron işçi detayı! Emekli olmak istemiyorlar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Doktora koşun

Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Doktora koşun

Doktorun korkunç hatası onu bu hale getirdi! Ölümle karşı karşıya

Doktorun korkunç hatası onu bu hale getirdi! Ölümle karşı karşıya

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Sınırları alt üst etti! Bu kez tamamen iç çamarsız paylaştı

Sınırları alt üst etti! Bu kez tamamen iç çamarsız paylaştı

Kopya düzeneğini gören şaştı kaldı! Hocası bile tebrik etti

Kopya düzeneğini gören şaştı kaldı! Hocası bile tebrik etti

Zamanının çoğunu bilgisayar başında geçirenler bayılıyor! Büyük kolaylık ve konfor sunuyor...

Zamanının çoğunu bilgisayar başında geçirenler bayılıyor! Büyük kolaylık ve konfor sunuyor...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.