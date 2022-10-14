Son dakika: Bakan Kirişci, 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Ödemeler hesaplara yatmaya başladı

Son dakika: Bakan Kirişci, "Hayırlı ve bereketli olsun" diyerek duyurdu! Ödemeler hesaplara yatmaya başladıSon dakika haberine göre, merakla beklenen tarımsal destekleme ödemeleriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 501 milyon 273 bin 85 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerimiz hesaplarına aktarılmaya başlandığını duyurdu.

501 milyon 273 bin 85 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.



Hayırlı ve bereketli olsun.#SenÜretYeter pic.twitter.com/ABe4vIgmnT — Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) October 14, 2022



