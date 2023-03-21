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SON DAKİKA | Bakan Koca duyurdu! 42 bin 500 yeni personel istihdamı

21.03.2023 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada 42 bin 500 yeni personel istihdamı için alım süreçlerinin başlatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada en fazla alım sağlık teknikerliği alanında yapılacak. 10.900 sürekli işçi de istihdam edileceği belirten açıklamada toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personelinin alınacağı aktarıldı. İşte son dakika açıklamasının detayları...

SON DAKİKA | Bakan Koca duyurdu! 42 bin 500 yeni personel istihdamı

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 yeni personel alınacağını açıkladı. Haberi sosyal medyadan duyuran Bakan Koca, "Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR’a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderilmiştir" dedi.

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Bakan Koca yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR’a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderilmiştir.

42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun."


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