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Son dakika: Bakan Kurum "Müjdemiz var" diyerek duyurdu! Flaş 'TOKİ' açıklaması: "Detayları Cumhurbaşkanımız açıklayacak"

21.09.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye'de büyük ses getiren, TOKİ'nin ucuz sosyal konut kampanyasının yankıları sürerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önce TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenler için "müjde" açıklamasında bulundu. "Kampanyamız hazır" diyen Bakan Kurum, detayları yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağını duyurdu.

Son dakika: Bakan Kurum "Müjdemiz var" diyerek duyurdu! Flaş 'TOKİ' açıklaması: "Detayları Cumhurbaşkanımız açıklayacak"

Son dakika haberi: 'İlk Evim, İlk İş Yerim' adı verilen, TOKİ tarafından inşa edilecek sosyal konut projesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başvurular kısa sürede milyonları aşarken Bakan Kurum bu kez TOKİ'den daha önce ev alan ve borcu devam edenlerle ilgili "bir müjdeleri olduğunu" dile getirdi. Kurum, söz konusu indirim kampanyasının ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın açıklanacağını duyurdu.

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"ÖDEMEDE KOLAYLIK SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

  • Bugüne kadar tam 1 milyon 170 bin konut inşa eden TOKİ’mizin tecrübesiyle; milletimize uygun fiyatlı güvenli konutlar sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. İlk Evim İlk İş Yerim projemiz de bu hedefle yola çıkmış; yerli ve milli imkânlarla yapılan bir MİLLET kampanyası!

  • Kampanyamızda maliyet üzerinden yaptığımız % 40 indirimle vatandaşımıza en uygun şartları oluşturmaya çalıştık. Ödeme sırasında da kolaylıklar sağlamaya devam edeceğiz. Ayrıca daha önce TOKİ’den ev alan ve borcu devam edenler için de bir MÜJDEMİZ var.

"İNDİRİM KAMPANYAMIZ HAZIR"

  • Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için İNDİRİM KAMPANYAMIZ hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yarın açıklayacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin yararına ne varsa yapmaya devam edeceğiz.
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Anahtar Kelimeler:
TOKİ Murat Kurum
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