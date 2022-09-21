Son dakika: Bakan Kurum "Müjdemiz var" diyerek duyurdu! Flaş 'TOKİ' açıklaması: "Detayları Cumhurbaşkanımız açıklayacak"

Son dakika haberi: 'İlk Evim, İlk İş Yerim' adı verilen, TOKİ tarafından inşa edilecek sosyal konut projesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başvurular kısa sürede milyonları aşarken Bakan Kurum bu kez TOKİ'den daha önce ev alan ve borcu devam edenlerle ilgili "bir müjdeleri olduğunu" dile getirdi. Kurum, söz konusu indirim kampanyasının ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın açıklanacağını duyurdu.

"ÖDEMEDE KOLAYLIK SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bugüne kadar tam 1 milyon 170 bin konut inşa eden TOKİ’mizin tecrübesiyle; milletimize uygun fiyatlı güvenli konutlar sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. İlk Evim İlk İş Yerim projemiz de bu hedefle yola çıkmış; yerli ve milli imkânlarla yapılan bir MİLLET kampanyası!

Kampanyamızda maliyet üzerinden yaptığımız % 40 indirimle vatandaşımıza en uygun şartları oluşturmaya çalıştık. Ödeme sırasında da kolaylıklar sağlamaya devam edeceğiz. Ayrıca daha önce TOKİ’den ev alan ve borcu devam edenler için de bir MÜJDEMİZ var.

"İNDİRİM KAMPANYAMIZ HAZIR"