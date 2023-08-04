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SON DAKİKA | Bakan Mehmet Şimşek duyurmuştu... Resmi Gazete'de yayımlandı! O borçlar 6 ay daha ertelendi

04.08.2023 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Deprem bölgesindeki esnafın Halkbank’a olan borçları 6 ay daha ertelendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında afet bölgesi ilan edilen yerlerde esnaf ve sanatkarlara Halk Bankası tarafından kullandırılan kredilerin ödemelerine faizsiz 6 ay daha erteleme yapılacağını açıklamıştı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

SON DAKİKA | Bakan Mehmet Şimşek duyurmuştu... Resmi Gazete'de yayımlandı! O borçlar 6 ay daha ertelendi

Son dakika haberi: Deprem bölgesindeki esnafı ilgilendiren gelişme! Halkbank’a olan borçları 6 ay daha ertelendi. (İHA)

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete'de yer alan kararda "6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle zarar gören bazı illerdeki esnaf ve sanatkarların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4603 sayılı Kanunun 3'üncü maddesi ile 5570 sayılı Kanunun 1'inci maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.

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BAKAN ŞİMŞEK AÇIKLAMIŞTI

Şimşek, geçtiğimiz günlerde AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Osmaniye illeri ve bağlı ilçeleriyle Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlara Halk Bankası tarafından kullandırılan Hazine faiz destekli kredilerinin ertelenmesine yönelik mevzuat çalışmalarını tamamladıklarını bildirmişti.

Bu kapsamda, 6 Ağustos'ta süresi dolacak kredi borçlarının ertelenmesi için gelen talepleri değerlendirdiklerini belirten Şimşek, bu kapsamda bahsi geçen iller ve bağlı ilçelerinde 64 bin 191 esnaf ve sanatkarın 9,5 milyar lira kredi bakiyesi bulunduğuna dikkati çekmişti.

Şimşek, Hükümet olarak depremzede esnaf ve sanatkarların yaralarını sarabilmek için desteklere devam ettiklerinin altını çizerek, "Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında afet bölgesi ilan edilen yerlerde deprem nedeniyle işletmesi zarar gören esnaf ve sanatkarımıza Halk Bankası tarafından kullandırılan kredilerin ödemelerine başvuru şartı aranmaksızın 6 ay daha faizsiz erteleme getiriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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Halkbank Mehmet Şimşek kredi borç

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