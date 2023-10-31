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Son dakika: Bakan Mehmet Şimşek'ten Kur Korumalı Mevduat ve dezenflasyon programı açıklaması

31.10.2023 20:43 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında Kur Korumalı Mevduat (KKM) ile yeni bir açıklama yaptı. KKM'nin azaldığına dikkat çeken Bakan Şimşek, "20 Ekim itibarıyla 110.2 milyar dolar olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı. Enflasyonla ilgili mesaj da veren Şimşek "Dezenflasyon programını uygulamalıyız" dedi.

Son dakika: Bakan Mehmet Şimşek'ten Kur Korumalı Mevduat ve dezenflasyon programı açıklaması

Son dakika: Kur Korumalı Mevduat hesaplarında azalma devam ediyor. Beştepe'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik gelişmeler ve KKM ile ilgili açıklamalar yaptı.

"110.2 MİLYAR DOLAR OLARAK GERÇEKLEŞTİ"

KKM hesaplarında düşüş olduğunu vurgulayan Şimşek "Kur Korumalı Mevduat Mayıs sonu itibarıyla 125 milyar dolardı. 20 Ekim itibarıyla 110.2 milyar dolar olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

ENFLASYON MESAJI

Enflasyonla ilgili açıklamalar da yapan Şimşek "Enflasyonu tek haneye düşürmek için uyguladığımız 'Orta Vadeli Program' sonuç alacak. Toplumun refahını artırmak istiyorsak dezenflasyon programını uygulamalıyız." ifadelerini kullandı.

GRİ LİSTE AÇIKLAMASI

Bakan Şimşek 'gri liste hakkında' ise "Biz ne gerekiyorsa yapıyoruz. 27 Ekim tarihinde bir FATF toplantısı yapıldı. Ülkemizin gri listeden çıkması için bir hususun kaldığı söylendi. Onu da TBMM’nin gündemine sunacağız. Ülkemizin gri listeden çıkması için hiçbir engel kalmadı." açıklamasını yaptı.


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Mehmet Şimşek

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